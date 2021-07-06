Банки начали блокировать счета должников, украинцам выплатят субсидии. Самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

В Украине начала работать новая система борьбы с должниками, украинцев ждет выплата по субсидиям за май и июнь

Счета должников будут блокировать, субсидии выплатят, ЗВР выросли. Коллаж: "Сегодня"

В Украине начала работать новая система ареста счетов должников, субсидии за май-июнь скоро выплатят, валютные резервы в стране за месяц выросли на полмиллиарда долларов.

Банки начали блокировать счета за долги

ПриватБанк и Монобанк присоединились к системе блокирования счетов / Фото: УНИАН, НБУ, Дія

В Украине заработала новая система блокирования счетов должников и автоматического списания денег. Раньше автоматический арест счетов мог применяться только в отношении неплательщиков алиментов. Теперь новшество касается всех должников, которые попадут в соответствующий реестр.

Украинцам выплатят субсидии за май и июнь

Субсидии скоро выплатят, но они будут небольшими / Фото: Сегодня

Получатели субсидии на оплату услуг ЖКХ в ближайшее время получат выплаты за май и июнь. Речь идет субсидиях, которые переназначили автоматически. Средний размер субсидии за эти месяцы составляет всего 290 гривен – из-за того, что стоимость коммуналки снизилась после завершения отопительного сезона.

Валютный резерв Украины вырос

ЗВР Украины увеличились / Фото: AFP, НБУ

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По состоянию на 1 июля 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,36 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, их объем за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов. Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 740 млн долларов.

В Украине подорожает недвижимость

Жилье пока что не подешевеет / Фото: Сегодня, Pixabay

В Украине снова может подорожать недвижимость. Эксперты прогнозируют: дорожать будут как новостройки, так и старый жилищный фонд.

В Украине начался сезон грунтовой голубики

Цены на голубику оказались значительно ниже, чем в прошлом году. Коллаж "Сегодня"

В Украине фермеры начали массовый сбор урожая голубики. Цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне.

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