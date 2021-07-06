В Украине начался сезон грунтовой голубики: фермеры удивили ценой на ягоду

В супермаркетах пока только тепличная или импортная ягода, но скоро на прилавках появится и украинская голубика

Цены на голубику оказались значительно ниже, чем в прошлом году. Коллаж "Сегодня"

В Украине фермерыначали массовый сбор урожая голубики, цены на ягоду оказались на 20% дешевле, чем в прошлом году.

Об этом сообщает EastFruit.

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По данным сайта, сезон начался на две недели позже по сравнению с прошлым годом, но цены на ягоду снизились.

"Цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне", – говорится в сообщении.

При этом в супермаркетах пока продают местную тепличную голубику, а не из открытого грунта, а также импортные ягоды. Ее стоимость в рознице достигает 400-550 грн/кг.

Фасованные ягоды привезли в основном из Нидерланов, ее цена порядком выше – 600-700 грн/кг.

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Эксперты ожидают, что в этом году производство голубики в Украине увеличится, поскольку стало больше плантаций.

Сейчас оптовики медленно снижают цены на местную и импортную голубику. Сами производители считают, что цены на ягоды могут снизиться уже со следующей недели, поскольку предложение резко вырастет.

Тем временем в Украине взлетели цены на сахар. Производители кондитерских изделий жалуются на то, что украинский продукт оказался самым дорогим в мире.