"Антонов" построит пять самолетов для национальной авиакомпании UNA

Первый самолет планируют построить через год / Фото: Коллаж: Сегодня

Новая государственная авиакомпания "Украинские национальные авиалинии" закажит у ГП "Антонов" пять пассажирских самолетов.

Соответствующий меморандум подписали ДК "Укроборонпром" и Министерство инфраструктуры Украины

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"Когда мы планировали украинского национального перевозчика – это для стимулирования нашей авиаотрасли. Украина одна из немногих стран, умеющая строить самолеты, имеет технологии, производство, людей. Не хватало только государственных заказов. И в данный момент мы начинаем это делать для гражданской авиации", – сказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, прямые контракты с ГП "Антонов" будут подписаны в первом или втором квартале следующего года. А самолеты будут использовать на региональных и международных рейсах на короткие расстояния.

В свою очередь гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев заявил, что "Антонов" в течение трех лет построит пять пассажирских самолетов Ан-158 на 99 мест. Первый самолет планируют построить через год.

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Новые рейсы по Украине

Украинская авиакомпания Windrose вводит ежедневные рейсы по маршруту Киев – Ивано-Франковск – Киев. Они будут выполняться дважды в день. По такому маршруту украинцы смогут добраться до популярного горнолыжного курорта Буковель.

А Air Ocean Airlines уже запустила рейсы из Запорожья в Киев и из Киева во Львов.

Авиакомпания выполняет рейсы:

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Киев – Львов, с 22 ноября, ежедневно;

Киев – Черновцы, с 28 ноября, понедельник, вторник, пятница;

Харьков – Львов, с 12 декабря, четверг, воскресенье.

Ранее мы сообщали, что венгерский лоукостер Wizz Air, в зимнем расписании полетов на 2021-2022 год, отменил 20 рейсов из Украины в города Европы.

Напомним, что украинская авиакомпания Azur Air Ukraine открывала новый рейс из Одессы в Египет – до Марса-эль-Алама на побережье Красного моря