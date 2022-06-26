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Абсолютный цинизм! Оккупанты придумали, где будут хранить украденные в Украине овощи

Ульяна Лебич
26 июня, 10:06
Место для хранения овощей обустроят уже в начале августа

Объект будет располагаться в Джанкое / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Джанкое (временно оккупированный Крым) оккупационная власть планирует построить перевалочную базу для награбленной сельхозпродукции из Херсонской области. Воплотить планы должны уже в начале августа.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

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Официально этого пока не произносили. Как утверждает Братчук, о таких планах захватчиков говорят только российские СМИ.