Абсолютный цинизм! Оккупанты придумали, где будут хранить украденные в Украине овощи

Объект будет располагаться в Джанкое / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Джанкое (временно оккупированный Крым) оккупационная власть планирует построить перевалочную базу для награбленной сельхозпродукции из Херсонской области. Воплотить планы должны уже в начале августа.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

Официально этого пока не произносили. Как утверждает Братчук, о таких планах захватчиков говорят только российские СМИ.

Россияне больше не хотят ехать в Крым

В начале июня отели на полуострове были забронированы на лето на около 50%. В Крыму хорошая погода, однако пляжи полупустые, и с каждым годом именно официальных зон отдыха становится все меньше и меньше.

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Так, по данным пресс-службы администрации Керчи, с 1 июня открылось только четыре официальных пляжа, хотя в прошлом работало пять. Если в начале года ожидали 10 млн туристов, то сейчас прогноз упал до 6-7 млн.

Ранее представители гостиниц заявляли, что они "находятся во взвешенном состоянии". Причинами дефицита туристов (а как следствие – убыточности гостиниц) называют:

геополитическое усложнение ситуации;

трудности с транспортной доступностью в Крыму.

Поэтому гостиничный бизнес вынужден корректировать цены в сторону уменьшения.

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Напомним, в Крыму оккупационные власти одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

Также мы рассказывали, что у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и выдают "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.