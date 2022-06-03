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Происходит непонятное: почему отели в Крыму на грани выживания

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 18:22
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Туристов нет, логистика фактически разрушена, у гостиниц переполох, — краткое описание того, что происходит с бизнесом в Крыму
Владельцы отелей пытаются искать разные пути, чтобы призвать больше туристов
Владельцы отелей пытаются искать разные пути, чтобы призвать больше туристов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Статистика показывает, что на современном этапе отели на полуострове забронированы на лето около 50%. В Крыму хорошая погода, однако пляжи полупустые, и с каждым годом именно официальных зон отдыха становится все меньше и меньше.

Так, по данным пресс-службы администрации Керчи, с 1 июня открылось только четыре официальных пляжа, хотя в прошлом работало пять. Если в начале года ожидали 10 млн туристов, то сейчас прогноз упал до 6-7 млн.

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Ранее представители гостиниц заявляли, что они "находятся в взвешенном состоянии". Причинами дефицита туристов (а как следствие – убыточностью гостиниц) называют:

  • геополитическое усложнение ситуации;
  • трудности с транспортной доступностью в Крыму.

Поэтому гостиничный бизнес вынужден корректировать цены в сторону уменьшения.

Отсутствие авиасообщения – одна из главных проблем

Добраться до Крыма можно только поездом или на автотранспорте, авиасообщение отсутствует.

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Как заявляет гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин в комментарии одному из местных СМИ, туристы пока еще не сориентировались и продолжают ждать, что самолеты все-таки полетят, откладывают, перекладывают с одной даты на другую.

"Туристы, на самом деле, не горят желанием ехать поездами, они хотят современный стиль поездки – это скорые, возможно, даже короткие поездки", – отметил он.

Отсюда и возникает дефицит туристов, который гостиницы пытаются компенсировать разными спецпредложениями и, как мы уже упоминали, снижением цен.

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На какие уступки идут отели?

Как отмечает Ромашкин, отели постоянно снижают цены на проживание. Это даже может дойти до того уровня, что туристы скажут: "Хорошо, еду в поезде". Помимо низких цен отели предлагают:

  • сутки проживания в подарок, если гость приехал на своей машине;
  • больше предложений формата "все включено" и "ультра все включено";
  • встреча в аэропорту и трансфер из дальних районов.

Также довольно привлекательное предложение, которое, возможно, даст толчок увеличению количества туристов, является программа детского кэшбека – родителям возвращают до 50% средств.

Таким образом пытаются хоть как-то призвать туристов отдыхать на полуострове.

В Крыму принудительно забирают жилье

В Крыму оккупационные власти одобрили поправки в Гражданский кодекс о принудительном изъятии имущества у иностранцев, совершивших "недружественные" действия в отношении России.

Депутаты поддержали законодательную инициативу единогласно.

По словам вице-спикера т. н. госсовета полуострова Аллы Пономаренко, этот проект позволит забрать право собственности на имущество в Крыму, принадлежащее "иностранным государствам и иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, совершающим в отношении России, российских юридических и физических лиц недружественные действия".

Напомним, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и выдают "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Также мы рассказывали, почему цены на овощи в Крыму взлетели до небес.

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