Абсолютний цинізм! Окупанти вигадали, де будуть зберігати вкрадені в Україні овочі
26 червня, 10:06
Місце для зберігання овочів облаштують вже на початку серпня
Розташовуватиметься обʼєкт у Джанкої / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У Джанкої (тимчасово окупований Крим) окупаційна влада планує збудувати перевалочну базу для награбованої сільгосппродукції з Херсонської області. Втілити плани мають вже на початку серпня.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.
Офіційно цього поки не оголошували. Як стверджує Братчук, про такі плани загарбників говорять лише російські ЗМІ.