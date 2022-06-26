Абсолютний цинізм! Окупанти вигадали, де будуть зберігати вкрадені в Україні овочі

Розташовуватиметься обʼєкт у Джанкої / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Джанкої (тимчасово окупований Крим) окупаційна влада планує збудувати перевалочну базу для награбованої сільгосппродукції з Херсонської області. Втілити плани мають вже на початку серпня.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук в Telegram.

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Офіційно цього поки не оголошували. Як стверджує Братчук, про такі плани загарбників говорять лише російські ЗМІ.