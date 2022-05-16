50-е возвращаются? Россия забирает завод Renault и будет выпускать там "Москвичи"

Завод планируют передать на баланс Москвы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Москве планируют забрать завод компании Renault на баланс города. Вместо автомобилей известной марки там будут выпускать "Москвичи".

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, — сообщает издание "Коммерсант".

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"Я решил забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", – сказал Собянин.

Соответственно, если власть примет такое решение, а именно заберет имущество международной корпорации, то это может окончательно прекратить инвестиции в РФ.

Напомним, ранее после начала войны в Украине "Рено Россия" заморозило предприятие, возобновляя работу своего завода в Москве в этом промежутке всего на три дня.

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Россияне массово скупают консервы

Каждый пятый житель РФ стал покупать на треть больше консервов в 2022 году по сравнению с прошлым годом, а две трети жителей РФ (63%) стали потреблять больше тушенки.

Эксперты говорят, что причин увеличения потребления рыбных и мясных консервов несколько:

вскоре летний сезон и увеличится количество поездок за город, походов и т.п., тогда возникает потребность в приобретении простых в приготовлении продуктов с длительным сроком хранения. Этот фактор называли 59% респондентов, которые увеличили потребление консервов этой весной;

походов и т.п., тогда возникает потребность в приобретении простых в приготовлении продуктов с длительным сроком хранения. Этот фактор называли 59% респондентов, которые увеличили потребление консервов этой весной; рост инфляционных ожиданий в условиях экономической неопределенности (71% опрошенных указывали на этот фактор);

в условиях экономической неопределенности (71% опрошенных указывали на этот фактор); опасения уменьшения ассортимента продуктов и желание закупиться продуктом впрок, учитывая, что консервированные мясо и рыба – продукт с длительным сроком хранения, удобен в хранении и не занимает место в холодильнике (этот фактор назвали 64% опрошенных);

и желание закупиться продуктом впрок, учитывая, что консервированные мясо и рыба – продукт с длительным сроком хранения, удобен в хранении и не занимает место в холодильнике (этот фактор назвали 64% опрошенных); паника россиян, взявших пример с родственников или знакомых (26% опрошенных).

Еще 22% опрошенных стали покупать мясные и рыбные консервы по той причине, что "распробовали" их и хотят потреблять их чаще, потому что они им якобы нравятся.

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