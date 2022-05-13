Кинулись на консервы: почему россияне начисто выгребают полки магазинов

Каждый пятый житель РФ стал покупать на треть больше консервов в 2022 году по сравнению с прошлым годом, а две трети жителей РФ (63%) стали потреблять еще больше тушенки.
Об этом свидетельствуют результаты общероссийского опроса, проведенного российской службой курьерской доставки nePochta.
Эксперты говорят, что причин увеличения потребления рыбных и мясных консервов несколько:
- вскоре летний сезон и увеличится количество поездок за город, походов и т.п, тогда возникает потребность в приобретении простых в приготовлении продуктов с длительным сроком хранения. Этот фактор называли 59% респондентов, которые увеличили потребление консервов этой весной;
- рост инфляционных ожиданий в условиях экономической неопределенности (71% опрошенных указывали на этот фактор);
- опасения уменьшения ассортимента продуктов и желание закупиться продуктом впрок, учитывая, что консервированные мясо и рыба – продукт с длительным сроком хранения, удобен в хранении и не занимает место в холодильнике (этот фактор назвали 64% опрошенных);
- паника россиян, принявших пример с родственников или знакомых (26% опрошенных).
Еще 22% опрошенных стали покупать мясные и рыбные консервы по той причине, что "распробовали" их и хотят потреблять их чаще, потому что они им якобы нравятся, добавили эксперты.
AliExpress массово увольняет россиян
Дочерняя компания самого популярного китайского маркетплейса в РФ "AliExpress Россия" начала массово увольнять своих сотрудников.
По данным "Ведомостей", сокращения проводят в "неактуальных" отделах и коснулись уже около 40% штата компании.
Увольнения россиян начались с середины апреля и длятся до сих пор. Больше всего сокращают сотрудников, которые занимались собственными закупками компании.
Их считают "неактуальными" из-за санкций, которые наложили на РФ в финансовом и торговом секторах.
"Сегодня" ранее писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций и рассказывали, какую лазейку для них закрывают иностранные торговые площадки.