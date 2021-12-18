40 грн – не предел? Эксперт дал мрачный прогноз курса доллара на 2022 год

Доллар в Украине может подорожать / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 во всем мире.

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными и может быть падение гривни до 28-28,5 грн за доллар.

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Он считает, что прогнозы по развитию ситуации для валютного рынка с точки зрения отношений между Украиной и импортерами энергоресурсов будут ключевыми для понимания того, пойдет ли гривня выше 40 за доллар.

"Ориентир девальвации на 100% и более очевидный, так как у нас уже была похожа ситуация в 2014-2015 годах. То есть мы допускаем умеренную девальвацию к уровню 28-28,5 грн за доллар и негативный сценарий – это девальвацию к уровню 80 грн за доллар", – отмечает эксперт.

Он считает, что инвестиционная привлекательность Украины по причине геополитических рисков будет низкой на протяжении всего года.

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"Уже сейчас мы видим, что различные агентства включают ситуацию вокруг Украины в ряд наибольших рисков мировой стабильности в следующем году. Среди таких же факторов штамм коронавируса "Омикрон" и нестабильная ситуация вокруг Тайваня", - говорит Александр Болтян.

По его мнению, оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Поэтому эксперт рекомендует украинцам внимательно отнестись к перспективе падения гривни и, возможно, не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства , а также подготовиться к инфляционному давлению.

Что делать с валютой перед Новым годом

Как рассказал ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

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Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать лишь для текущих расходов. Вероятно, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению. Сейчас эксперты отмечают, что стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов.

Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.