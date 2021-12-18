40 грн – не межа? Експерт дав похмурий прогноз курсу долара на 2022 рік

Долар в Україні може подорожчати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

2022 року валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: від зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними і можливе падіння гривні до 28-28,5 грн за долар.

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Він вважає, що прогнози щодо розвитку ситуації для валютного ринку з погляду відносин між Україною та імпортерами енергоресурсів будуть ключовими для розуміння того, чи піде гривня вище 40 за долар.

"Орієнтир девальвації на 100% і більш очевидний, оскільки що у нас уже була схожа ситуація у 2014-2015 роках. Тобто ми допускаємо помірну девальвацію до рівня 28-28,5 грн за долар та негативний сценарій – це девальвацію до рівня 80 грн за долар", – зазначає експерт.

Він вважає, що інвестиційна привабливість України через геополітичні ризики буде низькою протягом усього року.

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"Вже зараз ми бачимо, що різні агенції включають ситуацію навколо України до низки найбільших ризиків світової стабільності наступного року. Серед таких самих факторів штам коронавірусу "Омікрон" та нестабільна ситуація навколо Тайваню", – каже Олександр Болтян.

На його думку, оптимістичних прогнозів зростання української гривні 2022 року наразі немає. Тому експерт рекомендує українцям уважно поставитися до перспективи падіння гривні і, можливо, не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

Що робити з валютою перед Новим роком

Як розповів раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

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Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат. Ймовірно, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься у ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення. Наразі експерти зазначають, що варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, ситуація з ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.