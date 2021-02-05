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Чи запровадить Німеччина проти Nord Stream 2 санкції за Навального: Меркель дала відповідь

5 лютого, 18:54

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Канцлер ФРН переговорила з президентом Франції

Навіть після винесення вироку російському опозиціонеру Олексію Навальному і висилки західних дипломатів з РФ позиція Німеччини по газопроводу "Північний потік – 2" залишається незмінною.

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Про це заявила канцлер ФРН Ангела після переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Макрона, країни ЄС будуть найближчим часом працювати разом, щоб "виробити європейську енергетичну стратегію" і зберігати стратегічний обмін з Росією.

При цьому Меркель уточнила, що список санкцій може бути розширений фізичними особами.

"Ми в зв'язку з подіями в Росії вже казали, що залишаємо за собою право продовжити запровадження санкцій, особливо проти фізичних осіб", – заявила вона.

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Нагадаємо, російська влада оголосила персонами нон грата трьох дипломатів країн Європейського Союзу – нібито 23 січня вони брали участь в акціях протесту на підтримку Навального.

Також нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви засудив Навального до 3,5 років колонії у так званій справі "Yves Rocher".

Під час мітингів на підтримку Навального силовики затримали близько півтори тисячі прибічників опозиціонера. При цьому деяких жінок піддавали сексуальному приниженню.

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Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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санкції Ангела Меркель санкції проти Росії Еммануель Макрон Олексій Навальний Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

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