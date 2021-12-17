Взимку можуть виникнути проблеми з газом: українців попередили про можливий сценарій

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У "Нафтогазу" достатньо запасів блакитного палива, щоб без проблем пройти опалювальний сезон, однак у період сильних холодів можуть виникнути проблеми.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

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За його словами, можуть виникнути проблеми у паливно-комунальній енергетиці, якщо понад два тижні поспіль триматимуться морози -15 градусів та нижче.

Незважаючи на те, що запаси газу достатні, вони менші за минулорічні.

"Якщо у лютому в Україні буде два тижні морозів до 15 градусів, то справді будуть проблеми. Але вони були б і три роки тому, і 10 років тому", – сказав Вітренко.

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Глава "Нафтогазу" наголосив, що такі проблеми виникають навіть у найрозвиненіших державах, тому не варто чекати жодного апокаліптичного сценарію.

Ціни на газ

Окрім ситуації із запасами блакитного палива Юрій Вітренко прокоментував нинішні тарифи на газ для населення.

За словами голови компанії, вони штучно занижені та стримуються "Нафтогазом". Реальна ціна одного кубометра зовсім не 8 грн, а 45.

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Вітренко сказав, що Нафтогаз може не втримати тарифи, якщо ціна на газ не опуститься.

"Сьогодні" також писали, що Росія може припинити транзит газу через Україну вже цієї зими і розповідали, що "Газпром" прокачав через українську ГТС рекордно маленькі обсяги газу.