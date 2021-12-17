Зимой могут возникнуть проблемы с газом: украинцев предупредили о возможном сценарии

Достаточно ли газа для прохождения отопительного сезона? / Фото: Коллаж: Сегодня

У "Нафтогаза" достаточно запасов голубого топлива, чтобы без проблем пройти отопительный сезон, однако в период сильных холодов могут возникнуть проблемы.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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По его словам, могут возникнуть проблемы в топливно-коммунальной энергетике, если более двух недель подряд будут держатся морозы -15 градусов и ниже.

Не смотря на то, что запасы газа достаточные, они меньше прошлогодних.

"Если в феврале в Украине будет две недели морозов до 15 градусов, то действительно будут проблемы. Но они были бы и три года назад, и 10 лет назад", – сказал Витренко.

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Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что такие проблемы возникают даже в самых развитых государствах, поэтому не стоит ждать никакого апокалиптического сценария.

Цены на газ

Кроме ситуации с запасами голубого топлива Юрий Витренко прокомментировал нынешние тарифы на газ для населения.

По словам главы компании, они искусственно занижены и сдерживаются "Нафтогазом". Реальная цена одного кубометра вовсе не 8 грн, а 45.

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Витренко сказал, что "Нафтогаз" может не удержать тарифы, если цена на газ не опустится.

"Сегодня" также писали, что Россия может прекратить транзит газа через Украину уже этой зимой и рассказывали, что "Газпром" прокачал через украинскую ГТС рекордно маленькие объемы газа.