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Зима близько. "Нафтогаз" виконав план по запасах газу на випадок холодів

2 серпня, 13:50

Ксенія Капустинська

У НАК розраховують, що приватні власники газу в підземних сховищах України не вивезуть накопичене паливо за кордон

Україна активно готується до зими / Фото: AFP, Shutterstock

"Нафтогаз України" виконав план по формуванню запасів газу на опалювальний період 2021-2022 років. Україна повинна була накопичити в підземних сховищах (ПСГ) не менше 17 млрд кубометрів блакитного палива, і саме такого обсягу запаси газу досягли до 1 серпня.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Втім, 3,9 млрд кубометрів знаходяться в ПСГ в режимі "митний склад" та належать іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

"Ми розраховуємо, що при нормальних умовах функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають у підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ і закачувати його в сховища. За нашими внутрішніми планами , обсяги повинні бути ще більше", – заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Високі ціни не зупинять закачування газу

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Нагадаємо, Україна як і раніше не розглядає варіант закупівлі російського газу. Принципова позиція "Нафтогазу" в цілому полягає в тому, що країна повинна почати експортувати газ, а не імпортувати його.

Тим часом "Газпром" знову відмовився купувати потужності для транзиту газу через Україну.

А про те, як за останній рік зросла вартість комунальних послуг в Україні, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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Джерело: Сьогодні

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