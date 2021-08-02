Зима близько. "Нафтогаз" виконав план по запасах газу на випадок холодів

У НАК розраховують, що приватні власники газу в підземних сховищах України не вивезуть накопичене паливо за кордон

Україна активно готується до зими / Фото: AFP, Shutterstock

"Нафтогаз України" виконав план по формуванню запасів газу на опалювальний період 2021-2022 років. Україна повинна була накопичити в підземних сховищах (ПСГ) не менше 17 млрд кубометрів блакитного палива, і саме такого обсягу запаси газу досягли до 1 серпня.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Втім, 3,9 млрд кубометрів знаходяться в ПСГ в режимі "митний склад" та належать іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

"Ми розраховуємо, що при нормальних умовах функціонування ринку приватні компанії будуть реалізовувати обсяги газу, які вони зберігають у підземних сховищах, в Україні, а не вивозити за кордон. Зі свого боку компанія продовжує імпортувати газ і закачувати його в сховища. За нашими внутрішніми планами , обсяги повинні бути ще більше", – заявив голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Високі ціни не зупинять закачування газу

Імпорт газу для формування запасів на зиму в цьому році почався пізно – в кінці червня, на 50 днів пізніше, ніж у минулому році. Це пов'язано з подорожчанням газу на європейських ринках в травні. Біржові ціни на газ в Європі злетіли до рекорду за 13 років – до більш ніж 450 доларів за тисячу кубометрів.

У цій ситуації замішаний російський "Газпром". Компанія штучно створює дефіцит газу на європейському ринку, обмежуючи обсяги поставок. На думку фахівців, таким чином Росія намагається "вибити" у ЄС вигідні умови запуску газопроводу "Північний потік – 2" в обхід України.

За планом Кабінету міністрів України і "Нафтогазу", в 2021 році в сховища закачають 19-20 млрд кубометрів газу . Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму. При цьому в минулий опалювальний сезон Україна увійшла з рекордними запасами в 28,5 млрд кубометрів.

. Такий обсяг палива потрібен, щоб комфортно пережити наступну зиму. При цьому в минулий опалювальний сезон Україна увійшла з рекордними запасами в 28,5 млрд кубометрів. Переважно пікові закачування газу відбуваються в серпні-вересні, ближче до початку опалювального сезону. Тому у "Нафтогазу" є всі шанси виконати план-максимум.

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Нагадаємо, Україна як і раніше не розглядає варіант закупівлі російського газу. Принципова позиція "Нафтогазу" в цілому полягає в тому, що країна повинна почати експортувати газ, а не імпортувати його.

Тим часом "Газпром" знову відмовився купувати потужності для транзиту газу через Україну.

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