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Зима близко. "Нафтогаз" выполнил план по запасам газа на случай холодов

2 августа, 13:50

Ксения Капустинская

В НАК рассчитывают, что частные собственники газа в подземных хранилищах Украины не вывезут накопленное топливо за границу

Украина активно готовится к зиме / Фото: AFP, Shutterstock

"Нафтогаз Украины" выполнил план по формированию запасов газа на отопительный период 2021-2022 годов. Украина должна была накопить в подземных хранилищах (ПХГ) не менее 17 млрд кубометров голубого топлива, и именно такого объема запасы газа достигли к 1 августа.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Впрочем, 3,9 млрд кубометров находятся в ПХГ в режиме "таможенный склад" и принадлежат иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам.

"Мы рассчитываем, что при нормальных условиях функционирования рынка частные компании будут реализовывать объемы газа, которые они хранят в подземных хранилищах, в Украине, а не вывозить за границу. Со своей стороны компания продолжает импортировать газ и закачивать его в хранилища. По нашим внутренним планам, объемы должны быть еще больше", – заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Высокие цены не остановят закачку газа

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Напомним, Украина по-прежнему не рассматривает вариант закупки российского газа. Принципиальная позиция "Нафтогаза" в целом заключается в том, что страна должна начать экспортировать газ, а не импортировать его.

Тем временем "Газпром" снова отказался покупать мощности для транзита газа через Украину.

А о том, как за последний год выросла стоимость коммунальных услуг в Украине, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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