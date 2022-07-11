Жити стало дорожче: як змінилися ціни на продукти і послуги

Як подорожчали продукти / Фото: Getty Images, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

В Україні знову прискорилась інфляція. На споживчому ринку у порівнянні з початком 2022 року у червні вона становила 17,4%, у порівнянні з травнем – 1,6%.

Про те, що з продуктів подорожчало найбільше і як змінились ціни на решту послуг, ідеться в новому звіті Держстату за підсумками червня.

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Скільки тепер ми платимо за продукти

Загалом на продукти харчування та безалкогольні напої з травня по червень ціни зросли на 3,2%. Найбільше подорожчали такі товари:

яйця (17,2%);

цукор (10,9%);

овочі (5,2%);

хліб (3,9%);

м'ясо (3,3).

Лише на 0,6% у червні подорожчало молоко та на 0,3% сир і кисломолочний сир. А от єдине з продуктів, на що ціна впала, – фрукти. Наприкінці червня у порівнянні з травнем платити довелось на 1,1% менше.

Як змінилися інші ціни

Що стосується житла та ЖКГ, то ціни зросли лише на 4,7% на ремонт і утримання житла і на 0,5% на послуги з управління багатоквартирними будинками.

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Водночас у червні на 21,3% зросли ціни на пальне і мастила.

"Ціни на транспорт зросли на 11,2% в основному через подорожчання палива та мастил на 21,3%, а також проїзду в автодорожньому та залізничному пасажирському транспорті на 7,4% та 4,5% відповідно", – зазначили у звіті.

Вартість фармацевтичної продукції у червні зросла на 0,3%, а зв'язок подорожчав на 0,9%.

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Яйця в Україні стануть удвічі дорожчими

Раніше ми розповідали, що ціни на яйця почнуть рости із серпня. Причина у тому, що в Україні рекордно скоротилося виробництво цього продукту – майже на 25% порівняно з обсягами 2020 року. Таке стрімке зниження виробництва фіксували востаннє близько 20 років тому. Так, ціна може досягти 40 грн за десяток.

Ми писали і про те, що сезон огірка відкритого ґрунту вже стартував, проте цього року ціни значно відрізняються від минулорічних. Читайте, скільки коштують огірки і чому так сталося.

Читайте також, яких цін треба очікувати цього року від продавців кавунів та звідки ми братимемо продукт.