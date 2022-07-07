Огірки відкритого ґрунту вже на прилавках – скільки коштують

Сезон огірка відкритого ґрунту вже стартував, проте цього року ціни значно відрізняються від минулорічних

Як здорожчали огірки / Фото: kiev.vgorode.ua, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабну війну з Росією в Україні значно виросли ціни на різні овочі та фрукти. При цьому дефіциту цього року не очікують завдяки імпорту та власному виробництву з регіонів, які не страждають від окупації РФ.

На початку липня стартував сезон огірка відкритого ґрунту. Про ціни на цей продукт розповіли аналітики EastFruit.

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Скільки коштують огірки

Експерти кажуть, що цього року через бойові дії сезон продажу різних овочів, особливо ранніх, стартував значно пізніше, ніж зазвичай. Одна з основних причин – окупація Херсонської області, яка є лідером виробництва ранньої продукції.

"Так, на сьогоднішній день огірки відкритого ґрунту почали масово надходити у продаж практично у всіх регіонах країни, а відпускні ціни на цю продукцію озвучуються в діапазоні 10-15 грн/кг ($0,34-0,51/кг), що в середньому у 3,5 рази дорожче ніж за аналогічний період минулого року", – ідеться в повідомленні.

Лідером з вирощування огірка раніше була Запорізька область, яка також потрапила під окупацію. Зараз з цього регіону не постачають практично ніяких овочів. Це стало однією з причин, чому цього року українці платять за огірки значно більше.

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Також вагомим чинником для підвищення ціни стали проблеми з логістикою. Крім того, на якості овочів зараз негативно відображається те, що між областями час їх доставки збільшився.

Чи виникне в Україні дефіцит фруктів та овочів через окупацію

Раніше ми розповідали, що в умовах повномасштабної війни України з Російською Федерацією дефіциту овочів та фруктів не очікується.

В багатьох західних та центральних областях збільшили площі, засаджені овочами. Також частина припаде на імпорт.

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А що стосується фруктів і ягід, то у нас завжди було їхнє перевиробництво. Тому дефіциту чекати не варто. Проблеми можуть бути лише з кавунами.

"Сьогодні" писали раніше про те, яких цін треба очікувати цього року від продавців кавунів та звідки ми братимемо продукт. Читайте також, як з травня до кінця червня в Україні прискорилась інфляція і чому так сталося.