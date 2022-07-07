Інфляція знову прискорилась: що дорожчає найбільше і до чого готуватися українцям

Економіка України значно постраждала через повномасштабну війну РФ, і, за словами експертів, це лише початок. Наприклад, за підсумками червня інфляція прискорилась до 20,1%.
Про чинники, які впливають на цей показник, і прогнози на майбутнє ідеться в новому звіті Нацбанку України.
Що дорожчає найбільше
У травні рівень інфляції був зафіксований на рівні 18%. У червні це вже 20,1%. На інфографіці видно, що крива йде стрімко вгору, як і очікування щодо майбутнього росту цього показника.
Серед чинників, які впливають на зростання інфляції, в НБУ називають такі:
- високі ціни на енергоресурси у світі;
- порушення виробничих та логістичних шляхів в Україні;
- руйнування активів та інфраструктури;
- обмеженість запасів та можливостей імпорту;
- окупація територій.
Регулятор зазначає, що інфляційні очікування на майбутнє погіршуються.
Найбільше з початку повномасштабної війни подорожчали ціни на пальне та продукти. Зокрема, через окупацію Росією південних регіонів України, а також збільшення витрат на виробництво і логістику дуже дорогі були ранні овочі. Також швидко зростали ціни на м'ясо через скорочення пропозиції з кількох областей.
Тим часом ціни на пальне дійшли до певного рівня і врешті перестали зростати.
"Пришвидшення збільшення цін на послуги та непродовольчі товари може передусім відображати зростання витрат бізнесу. Стримують інфляцію фіксований обмінний курс гривні й мораторій на підвищення тарифів на тепло та розподіл газу на період воєнного стану та 6 місяців після його завершення", – ідеться у звіті регулятора.
Детальні зміни у цінах видно на інфографіці:
Що таке інфляція і як вона впливає на наші витрати
"Сьогодні" вже пояснювали, що інфляція – це показник, за яким ми розуміємо, як протягом певного часу змінилися ціни і тарифи на споживчі товари та послуги.
Через інфляцію знижується купівельна спроможність грошей. Тобто щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Читайте у нашому матеріалі, хто і як обчислює інфляцію і що на неї впливає.
Ми писали також, що стримує шалене зростання цін в Україні і що буде з цінами на кавуни цього літа.