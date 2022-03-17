Зеленський, Арестович та Кім: співзасновник Monobank представив новий дизайн карт (фото)

Як встановити новий скін карти / Фото: Колаж: Сьогодні, monobank
Monobank випустив нову версію мобільного додатку, у якій українцям доступні незвичайні скіни для карт і нова можливість пожертвувати армії.
Про це в Telegram написав співзасновник банку Олег Гороховський.
Відтепер, у розділі "Накопичення" з’явилися три благодійні банки і налаштувавши правила округлення ви непомітно для себе можете передавати "решту" на гуманітарну допомогу або для потреб ЗСУ.
Але найцікавіше – це нові скіни для карт в Apple/Google Pay із патріотичними зображеннями. Змінити зовнішній вигляд своєї картки можна в її налаштуваннях.
Українцям доступні картки із зображенням президента Володимира Зеленського, радника глави ОП Олексія Арестовича, очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та видатного пілота на прізвисько "Примара Києва".
Кредити і війна
Під час війни усі правила змінюються і банківські установи починають працювати по новому, зокрема запроваджуючи кредитні канікули для своїх клієнтів.
Рішення про видачу або не видачу кредитів та розстрочок під час війни банки ухвалюють самостійно, однак більшість з них заявляє, що процес призупинено через війну.
Про те, що нові кредити наразі не оформлюють заявили: ПриватБанк, Monobank і ПУМБ.
"Сьогодні" також писали, як отримати кредитні канікули і розповідали, які банки оформлюють виплати 6,5 тис. грн від держави.