Зеленський, Арестович та Кім: співзасновник Monobank представив новий дизайн карт (фото)

Як встановити новий скін карти / Фото: Колаж: Сьогодні, monobank

Monobank випустив нову версію мобільного додатку, у якій українцям доступні незвичайні скіни для карт і нова можливість пожертвувати армії.

Про це в Telegram написав співзасновник банку Олег Гороховський.

Реклама

Відтепер, у розділі "Накопичення" з’явилися три благодійні банки і налаштувавши правила округлення ви непомітно для себе можете передавати "решту" на гуманітарну допомогу або для потреб ЗСУ.

/ Фото: Telegram

Але найцікавіше – це нові скіни для карт в Apple/Google Pay із патріотичними зображеннями. Змінити зовнішній вигляд своєї картки можна в її налаштуваннях.

Реклама

Українцям доступні картки із зображенням президента Володимира Зеленського, радника глави ОП Олексія Арестовича, очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма та видатного пілота на прізвисько "Примара Києва".

/ Фото: Telegram

Кредити і війна

Під час війни усі правила змінюються і банківські установи починають працювати по новому, зокрема запроваджуючи кредитні канікули для своїх клієнтів.

Реклама

Рішення про видачу або не видачу кредитів та розстрочок під час війни банки ухвалюють самостійно, однак більшість з них заявляє, що процес призупинено через війну.

Про те, що нові кредити наразі не оформлюють заявили: ПриватБанк, Monobank і ПУМБ.

"Сьогодні" також писали, як отримати кредитні канікули і розповідали, які банки оформлюють виплати 6,5 тис. грн від держави.