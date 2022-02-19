Захист не витримає? Що буде з грошима українців у банках у разі масштабної війни

Як банки захищають наші гроші - думки експертів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нові потужні обстріли та ескалація на Донбасі змусили багатьох українців задуматись про те, наскільки добре їхні кошти захищені у банках.

"Сьогодні" поспілкувались з експертами та дізнались для вас, як банки захищають кошти у випадку екстрених ситуації та чи очікувати чогось схожого зараз.

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Як розповів у ексклюзивному коментарі член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, великі суми коштів ніколи не перебувать у готівці в банківських відділеннях чи навіть сховищах.

Більша частина різноманітних активів банку знаходиться на електронних рахунках і та готівка, яку ви принесли до банку, потрапляє до його сейфу і у відповідні періоди інкасується Нацбанком.

Банк у своєму сейфі тримає лише необхідну суму для підкріплення своїх кас та банкоматів.

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"У випадку будь-яких загострень відбувається інкасація, тобто вивезення каси в сховища, але сума ввезеного буде невеликою, це можна зробити впродовж кількох годин", – сказав експерт.

Експерт наголошує, що панікувати не треба і запевняє, що жодних бойових дій у Києві не буде, а можливе загострення лише на Донбасі. Пендзин розповів, що банківська система працювала навіть під час Другої світової війни.

Де знаходяться сховища?

Як розповів фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, адреси таких сховищ приховані і не розголошуються. У них є спеціальна система охорони, а при вскритті такого сховища усі гроші обприскуються спеціальною фарбою, після чого їх не можна використовувати.

За словами Лупоносова, на випадок надзвичайних ситуацій у Нацбанку є інструкції щодо того, які суми у яких сховищах мають зберігатися.

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"Згідно з цією інструкцією, кожен банк повинен мати своє сховище, яке також відповідає стандартам Нацбанку. Прописано навіть якої товщини має бути бетон, якою має бути сейфова система тощо", – каже аналітик.

Сховища комерційних банків та Нацбанку є в кожному місті, усі вони відрізняються за своєю місткістю.

Орендовані ячейки в банках

Якщо ви зняли у банку індивідуальне сховище, то ситуація вже зовсім інша.

Лупоносов розповідає, що такі сейфи банк не вивозить з місця їх дислокації та не відкриває. Інколи фінустанова навіть не здогадується, що ви зберігаєте у своєму сейфі.

"Індивідуальні сховища це просто один з видів бізнесу банків. У випадку війни ці цінності звідки нікуди не вивозять, оскільки ви просто орендували сейф, але доступ до них буде також обмежений. Тож якщо ви зберігаєте там щось коштовне і хвилюєтесь за це, забрати речі потрібно тоді, коли відділення працює", – наголосив експерт.

У якій ситуації почнуть вивозити гроші у сховища?

Олексій Лупоносов розповідає, що такі дії остаточно визначаються рішенням Національного банку, який має видати відповідний указ про призупинення роботи.

Окремий комерційний банк може ухвалити таке рішення в будь-який момент, а от Нацбанк вимагатиме обслуговування клієнтів до останнього.

Аналітик наголошує, що наразі тенденції до згортання банківської діяльності немає і можна відстежувати лише те, що певні фінустанови обмежили зняття готівки зі своїх банкоматів для клієнтів інших банків.

Це було зроблено тоді, коли українці почали масово забирати гроші з рахунків, і банки не хотіли, щоб чужі клієнти залишають їхніх клієнтів без готівки.

Що буде з банками у разі широкомасштабної війни?

Раніше Олексій Лупоносов розповів, що у разі початку активних бойових дій на певній території відділення банків, банкомати та термінали на ній припинять роботу.

Також зникне можливість розплачуватися карткою, можна буде розрахуватися лише готівкою.

Тоді експерт наголошував, що не потрібно стрімголов бігти до банкомату чи в обмінник, оскільки такі дії лише вбивають економіку та сіють непотрібну паніку.

Раніше ми писали, як біржова паніка штучно піднімає курс долара, і розповідали, що над Україною відмовляються літати деякі авіакомпанії.