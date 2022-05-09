На зарплати в Україні чекає різкий обвал: хто зможе заробляти більше

Скільки українці зароблятимуть після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато експертів в Україні прогнозують, що непоганий заробіток буде в людей, які мають професії, потрібні суспільству. Багато, на їхню думку, залежатиме від того, скільки триватиме війна.

Але є й інша думка: зарплати в будь-якому разі будуть дуже низькими. Про це "Сьогодні" поспілкувалися з експертом, аналітиком компанії Esperio Олександром Болтяном.

Реклама

Що буде із зарплатами після війни

За словами аналітика, поки що ми не можемо оцінити ступінь руйнування міст, інфраструктури і, головне, людські втрати. Також ми не знаємо, коли закінчиться війна. Коли це проясниться, ми зможемо оцінити попит на робочу силу.

Також тільки після війни стане ясно, скільки людей залишиться за кордоном, а скільки повернеться в Україну. Від цього залежатиме ситуація на ринку праці: буде він вільнішим із маленькою конкуренцією чи навпаки.

Усі ці фактори впливатимуть на зарплати тих, хто працює, будучи фізично присутнім на робочому місці.

Реклама

"Ті українці, які працювали маркетологами, представники IT-сектору, перекладачі, дизайнери, HR-фахівці, хто може працювати віддалено, активно конкуруватимуть із західними фахівцями, працюючи на зовнішній ринок. Робота для українців буде, однак, на нашу думку, в Україні заробітні плати не зростатимуть. Підприємства, що функціонують усередині країни і орієнтовані на український ринок, не зможуть давати високий дохід для середньостатистичного працівника, як і раніше. Підприємства зовнішні, які дають роботу нашим громадянам, не зможуть підвищувати заробітні плати через високу інфляцію в усьому світі", – розповів Болтян.

Хто зі своєю спеціальністю заробить більше

Якщо раніше експерти говорили, що зароблятимуть будівельники, то Болтян каже, що будівельні та ремонтні спеціальності не матимуть популярність, тому що у повоєнний час грошей у людей буде небагато і витрачати на ремонти та оновлення вони елементарно не зможуть.

На основні потреби заробити зможуть ті, хто створює та продає базові товари та послуги для кожної людини. Орієнтирами є магазини, кафе, сфера послуг, краси.

Як говорить аналітик, працівникам медичного сектору уріжуть заробітну плату, якщо це приватні клініки, а державний сектор залишиться без змін.

Реклама

"Гідна оплата буде в тих, хто має дві роботи. Якщо трудитися на державних підприємствах, то, як і раніше, вистачатиме лише на найнеобхідніше – їжу, ЖКГ, проїзд. На періодичне оновлення гардеробу доведеться збирати та накопичувати гроші", – зазначив Болтян.

Люди після 45 років, щоб заробити, мають шукати онлайн роботу на зовнішні ринки або надавати приватні послуги (перукаря, майстра манікюру, психолога, масажиста тощо). Робота в будь-якій українській компанії даватиме зайнятість, але не прибуток.

"Після війни ситуація зміниться на гірше, тому що оплата праці через високу інфляцію падатиме. З метою отримання будь-якого прибутку люди змушені будуть опускати ціни на свої послуги. На 40-45% ціна на різні послуги будуть нижчі", – додав Болтян.

Отримати статус безробітного тепер легше

Раніше ми розповідали, що держава спростила процедуру набуття статусу безробітного під час воєнного стану та ще 180 днів після його скасування.

Зокрема, оформити статус та отримувати допомогу можна, не відвідуючи центр зайнятості. "Сьогодні" вже розповідали, що подати заяву про набуття статусу безробітного та призначення виплат можна онлайн через "Дію".

Отримати статус безробітного можуть і внутрішньо переміщені особи, які не мають документів. Підставою для оформлення та обчислення суми виплат за безробіттям у цьому випадку є інформація з реєстрів та баз даних органів виконавчої влади.

Також на виплати можуть розраховувати люди, які формально не розірвали трудового договору з роботодавцями, але все ж не працюють.

Держава не позбавлятиме статусу безробітних українців, які перебувають на окупованих територіях або в зонах бойових дій.

Але суми виплат наразі зменшили. Хто і скільки може отримати допомоги з безробіття, читайте тут.

Ми також розповідали, як в Україні знизилася середня зарплата і скільки українців змогли повернутися до роботи.