Заробити може кожен: що таке євробонди і як їх купити

Що таке євробонди / Фото: Getty Images, AFP, Колаж: Сьогодні

Існує багато способів зберегти свої заощадження за рахунок інвестицій, а заодно і отримати певний прибуток. Один із таких – купівля цінних паперів, зокрема, єврооблігацій, які ще називають євробондами.

"Сьогодні" пояснює, як з їх допомогою зберігати гроші, і як на них можна заробити.

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Спосіб інвестицій у іноземній валюті

Загалом облігації – це цінні папери, які загалом схожі на депозити. Однак у випадку облігацій інвестор стає кредитором для банку або ж держави. Єврооблігації – це такі ж папери, однак у валюті (найчастіше в доларах). Їх можуть випускати організації, уряди, будь-які великі компанії тощо.

Якщо компанія, банк чи держава бере кредит, то зазвичай всю суму позики надає один кредитор. Він і отримує відсотки. А коли випускаються єврооблігації, то вся сума позики розбивається на багато частин, і їх може купити будь-який банк, інвестиційний фонд чи інший інвестор. І тоді вони всі отримують відсотки.

Право на виплати за відсотками дають купони, які мають єврооблігації. Коли закінчується термін дії боргових розписок, інвестору повертають повну їх вартість.

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Приставка "євро" не прив'язана в цьому випадку до валюти, і є лише тому, що перші такі облігації випустили саме в Європі, і торги зараз ведуться переважно там. В інвестиційній компанії Freedom Finance Ukraine розповіли, що у євробондів є кілька важливих переваг:

високий прибуток в порівнянні з валютними депозитами;

допустима подвійна деномінація, коли виплати проводять у валюті, яка відрізняється і від держави емітента, і від тієї, в якій випущені боргові розписки (наприклад, український інвестор купив фунтову єврооблігацію і бажає отримувати доларові купони);

цінні папери можна використовувати як заставу при оформленні кредиту в банку;

імовірність дефолту невисока, і діє гарантований викуп після закінчення терміну погашення;

продати єврооблігації можна в будь-який момент (коли при банківських вкладах достроково вилучити кошти без втрати відсотків часто немає можливості).

Як додали в компанії, найнадійнішими вважаються єврооблігації внутрішньої державної позики (ОВДП) України.

Які бувають єврооблігації і як їх купити

Євробонди бувають короткострокові (що знаходяться в обігу до року), середньострокові (1-10 років), довгострокові (10 років і більше). Також вони бувають різними за методами виплати доходів та датою погашення.

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"Облігації можна придбати на зовнішніх ринках при наявності вільних коштів на рахунках в іноземних банках, зробити покупку через комерційні організації або скористатися послугами інвесткомпаній. Євробонди продаються лотами, кількість облігацій в яких різна: 100 шт., 200 шт. тощо. З цієї причини інвестиції в єврооблігації вимагають істотних капіталовкладень – понад 100 тис. доларів", – пояснили в Freedom Finance Ukraine.

Там додали, що найпростіший спосіб купити цінні папери – звернутися в інвестиційну компанію. Людина має укласти договір з брокером, де будуть прописані усі умови. Купувати євробонди можуть і фізичні, і юридичні особи.

Важливий момент, що на єврооблігації не накладаються податки.

Як отримати прибуток

Заробити на такому вкладі можна завдяки купонному доходу єврооблігації, або ж зростанню її вартості. Цінність підвищується завдяки різниці курсу валют.

"При обліку зростання курсу валюти краще вкласти кошти в довгострокові папери надійного емітента (того, хто випускає цінні папери, – ред.). В результаті можна отримати хороший прибуток. Залежно від емітента прибутковість євробондів варіюється від 3% до 10%. Середній відсоток становить близько 5%. Така ж ситуація з періодом погашення. Чим він коротший, тим менша процентна ставка. І навпаки, інвестування в довгострокові євробонди гарантує більш високий рівень прибутковості", – пояснили експерти.

Можуть бути ризики

Попри всі переваги є і ризики такого способу збереження заощаджень та заробітку. Основними експерти називають такі:

зниження кредитного рейтингу емінента (здатність обслуговувати і погасити борг можуть змінитися);

кредитний/дефолтний ризик;

інфляція;

ризик процентної ставки (коли процентна ставка знижується, вартість боргових цінних паперів зростає, і навпаки);

реінвестиційний ризик (потреба реінвестувати доходи за більш низькою відсотковою ставкою в порівнянні з тією, за якою були раніше вкладені кошти).

Також інвесторам радять враховувати інформацію про те, як єврооблігація розміщувалася на первинному ринку, якщо її купували на вторинному. Крім того, варто звертати увагу на показники середньоденного обороту за паперами на вторинному ринку.

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