Заработать может каждый: что такое евробонды и как их купить

Что такое евробонды / Фото: Getty Images, AFP, Коллаж: Сегодня

Существует много способов сохранить свои сбережения за счет инвестиций, а заодно и получить определенную прибыль. Один из таких – покупка ценных бумаг, в частности еврооблигаций, которые еще называют евробондами.

"Сегодня" объясняет, как с их помощью хранить деньги и как на них можно заработать.

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Способ инвестиций в иностранной валюте

В целом облигации – это ценные бумаги, которые, в общем, похожи на депозиты. Однако в случае облигаций инвестор становится кредитором для банка или государства. Еврооблигации – это такие же бумаги, однако в валюте (чаще всего в долларах). Их могут выпускать организации, правительства, любые крупные компании.

Если компания, банк либо правительство берет кредит, то традиционно всю сумму займа предоставляет один кредитор. Он и получает проценты. А когда выпускаются еврооблигации, то вся сумма займа разбивается на много частей, и их может купить любой банк, инвестиционный фонд или другой инвестор. И тогда они все получают проценты.

Право на выплаты по процентам дают купоны, имеющие еврооблигации. Когда истекает срок действия долговых расписок, инвестору возвращают полную их стоимость.

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Приставка "евро" не привязана в этом случае к валюте и есть только потому, что первые такие облигации выпустили именно в Европе, и торги сейчас ведутся преимущественно там.

В инвестиционной компании Freedom Finance Ukraine рассказали, что у евробондов есть несколько важных преимуществ:

высокая прибыль по сравнению с валютными депозитами;

допустима двойная деноминация, когда выплаты производятся в валюте, отличающейся и от государства эмитента, и от той, в которой выпущены долговые расписки (например, украинский инвестор купил фунтовую еврооблигацию и желает получать долларовые купоны);

ценные бумаги могут использоваться как залог при оформлении кредита в банке;

вероятность дефолта невысока, действует гарантированный выкуп по истечении срока погашения;

продать еврооблигации можно в любой момент (в для досрочного изъятия банковского вклада без утраты процентов фактически не бывает).

Как добавили в компании, самыми надежными считаются еврооблигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

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Какие бывают еврооблигации и как их купить

Евробонды бывают краткосрочные (находящиеся в обращении до года), среднесрочные (1-10 лет), долгосрочные (10 лет и больше). Также они бывают разными по методам выплаты доходов и дате погашения.

"Облигации можно приобрести на внешних рынках при наличии свободных средств на счетах в иностранных банках, сделать покупку через коммерческие организации или воспользоваться услугами инвесткомпаний. Евробонды продаются лотами, количество облигаций в которых разное: 100 шт., 200 шт. и т. д. По этой причине еврооблигации требуют существенных капиталовложений – более 100 тыс. долларов", – объяснили в Freedom Finance Ukraine.

Там добавили, что самый простой способ купить ценные бумаги – обратиться в инвестиционную компанию. Человек обязан заключить контракт с брокером, где будут прописаны все условия. Покупать евробонды могут и физические, и юридические лица.

Важный момент, что еврооблигации не облагаются налогами.

Как получить прибыль

Заработать на таком вкладе можно благодаря купонному доходу еврооблигации или росту ее стоимости. Ценность повышается из-за разницы курса валют.

"При учете роста курса валюты лучше вложить средства в долгосрочные бумаги надежного эмитента (того, кто выпускает ценные бумаги. – Ред.). В результате можно получить хорошую прибыль. В зависимости от эмитента, доходность евробондов варьируется от 3% до 10%. Средний процент составляет около 5%. Такая же ситуация с периодом погашения. Чем он короче, тем меньше процентная ставка. И наоборот, инвестирование в долгосрочные евробонды гарантирует более высокий уровень доходности", – объяснили эксперты.

Возможны риски

Несмотря на все преимущества, есть и риски такого способа сохранения сбережений и заработка. Эксперты называют основные:

снижение кредитного рейтинга эмитента (способность обслуживать и погасить долг может измениться);

кредитный/дефолтный риск;

инфляция;

риск процентной ставки (когда процентная ставка снижается, стоимость долговых ценных бумаг растет, и наоборот);

реинвестиционный риск (потребность реинвестировать доходы по более низкой процентной ставке по сравнению с той, по которой были ранее вложены деньги).

Также инвесторам советуют учитывать информацию о том, как еврооблигация размещалась на первичном рынке, если ее покупали на вторичном. Кроме того, следует обращать внимание на показатели среднедневного оборота по ценным бумагам на вторичном рынке.

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