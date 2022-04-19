Готівка, депозити чи ОВДП? Як краще зберігати гроші під час війни

На час дії воєнного стану гарантії за депозитами громадян поширюються на всю суму вкладів. Але є нюанси

Де під час війни вигідніше зберігати гроші / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України принесла низку несподіванок. По-перше, повністю провалився бліцкриг із захоплення Києва за три дні, по-друге, українська банківська та фінансова системи вистояли. Більше того, як показує статистика НБУ, кошти громадян на банківських рахунках та депозитах у гривні зросли на 67 млрд грн, а у валюті скоротилися лише на 85 млн доларів або на 2,5 млрд грн. Тобто населення довіряє як державі, так і банкам.

На період воєнного часу держава взяла на себе обов'язок гарантувати 100% депозитів населення у банках.

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"Сьогодні" з'ясовували, де під час війни вигідніше зберігати гроші – у банку чи облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП).

Гроші повертаються до банків

Причини приросту коштів на рахунках населення експерти пояснили відразу декількома факторами. По-перше, кілька місяців перед війною українці активно накопичували готівку. Це була підготовча дія, типу, збору тривожної валізки. Але після того як громадяни переконалися, що банківська система працює у звичному режимі, вирішили повернути кошти на рахунки, адже тримати готівку у неспокійний час – небезпечно вдвічі.

"Доки триває фінансова підтримка України в період війни, а банки зберігають робочу активність – їхніми послугами варто користуватися. Зберігати гроші вдома менш безпечно. Саме цей фактор є причиною, що населення країни відносить гроші з дому та кладе на банківські рахунки. Питання безпеки зараз стоїть гостро і при руйнуванні житла, або у разі крадіжки у квартирі, людина завжди зможе дістати свої гроші у банку", – пояснює "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Класти готівку на рахунки почали й ті, хто зібрався виїжджати за кордон у другій хвилі біженців. Річ у тім, що в сусідніх країнах було досить складно обміняти готівкову гривню на місцеву валюту за прийнятним курсом. Якщо ж гроші лежать на гривневому рахунку, то карткою можна розплачуватися за кордоном за фіксованим курсом.

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Також українці стали менше знімати кошти зі своїх поточних рахунків. Військові вже отримали перші зарплати, але витратити їх на передовій немає можливості, а отже, вони лежать на рахунках у банках і ці кошти теж потрапили до статистики НБУ.

Депозит чи ОГВЗ: у чому відмінність

Донедавна відмінності між ОВДП та банківськими депозитами були суттєвими. Але після того, як держава запровадила 100% гарантії щодо банківських вкладів на період воєнного стану, відмінностей поменшало.

Про те, що таке депозит, думаємо, говорити немає сенсу. А ось із механізмом ОВДП, найімовірніше, знайомі далеко не всі.

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ОВДП – це цінні папери, які номіновані у гривні, доларах та євро, власники яких отримують за ними купонні виплати – це аналог виплати відсотків за депозитами. Головна відмінність від депозиту полягає в тому, що такі цінні папери доводиться купувати через посередників (банки або фінансові компанії), дохід, отриманий за ними, не оподатковується, а кошти спрямовуються не на кредитування бізнесу, як у випадку з депозитами, а на фінансування держбюджету .

"За депозитами ставка 10-12% річних прибутковості у гривні. Терміном на 6 місяців ставка прибутковості в національній валюті складе 6-12%. Прибутковість за ОВДП незначно відрізняється від депозитів: залежно від терміну обігу можна заробити від 10,5% до 13 ,25% річних у гривні та від 2,5% до 3,5% річних – у валюті", – каже Максим Орищак.

Щоправда, через те, що громадяни не можуть купити через посередників, доводиться платити низку комісій:

за відкриття спеціального рахунку у цінних паперах (від 1000 грн.);

комісію при купівлі чи продажу ОВДП (0.05%-0.1%, але не менше 300 грн);

щомісячну комісію зберігачеві за ведення вашого рахунку (від 100 грн. на місяць).

Через це вкладати в ОВДП є сенс суми від 300-500 тисяч гривень. Інакше весь підвищений прибуток з'їдять комісії.

Експерти кажуть, що навіть у воєнний час відкривати депозити чи купувати ОВДП – це добрий спосіб диверсифікувати свої заощадження. Але треба розуміти, що рівень ризику залежатиме від результатів воєнних дій.

"Ті, хто вже має готівкові накопичення, заощадження у криптосекторі, і зараз хочуть розподілити ризики, розмістивши кошти в Україні – правильно роблять, що відкривають депозитні рахунки та купують ОВДП. Але всі ми розуміємо, що зараз це вкрай невеликий прошарок населення з великими сумами накопичень. При цьому ризики форс-мажору у вигляді падіння банківського сектору за підсумками війни – очевидні. Інше питання, що ситуація складається таким чином, що немає прогнозів щодо завершення війни", – каже Максим Орищак.

За його словами, ризики під час війни є за будь-якого виду інвестування. Держава може відстрочити виплати за ОВДП, а банк може збанкрутувати вже після скасування воєнного стану, коли 100% гарантії по вкладах вже не працюватимуть.

"Ризики дефолту також присутні, однак у наш час багато патріотично налаштованих громадян країни не думають про свої інвестиції тільки з погляду збагачення. Попри гарантії держави щодо ОВДП, через очевидний потенціал девальвації гривні та різкий інфляційний тиск, який на нас чекає після війни, можуть бути перебої з виплатами. Це потрібно розуміти та враховувати такий ризик", – каже Максим Орищак.

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