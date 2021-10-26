Доведеться відкласти: США прогнозують затяжну сертифікацію "Північного потоку-2"

Коли газопровід запустять у роботу – прогноз / Фото: Колаж: Сьогодні

Сертифікація "Північного потоку-2" затягнеться до березня 2022 року, тож почати роботу російський трубопровід зможе не раніше цього терміну.

Про це заявив радник президента США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн, передає агентство Reuters.

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Тому, якщо Росія заявляє про можливість різко збільшити поставки газу через цей газогін, вона має це зробити зараз через існуючі трубопроводи.

"Ви не можете мати і те, й інше", – сказав представник Держдепу.

Також Хохштайн розповів, що президент РФ Путін вже близький до використання газу у якості зброї.

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"Я думаю, що ми близькі до цієї межі, якщо Росія насправді має газ для поставок і не робить цього, і зробить це лише якщо Європа пристане на її інші вимоги, які абсолютно не пов'язані", – заявив Хохштейн.

За словами дипломата, Росія перебуває в кращому становищі і могла б допомогти Європі із газовою кризою.

Сертифікація "Північного потоку-2"

Для запуску в роботу газогін має отримати декілька дозволів, зокрема від німецького регулятора та Європейської комісії.

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Спочатку регулятор отримує заявку, яку розглядає чотири місяці, потім рішення розглядають європейські агентства.

Із їх коментарями заявка повертається до регулятора і вже він виносить остаточне рішення.

Раніше посол НІмеччини у Росії Геза Андреас фон Гайр заявив, що сертифікація має проходити виключно за правилами і все має відбуватись "чисто".

Ми також писали, що голова МЗС Дмитро Кулеба звинуватив Путіна в енергетичному шантажі.