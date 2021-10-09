Заповнення першої нитки "Північного потоку – 2" і рекордні ціни на газ в Європі – найважливіше про гроші за тиждень

В Європі на цьому тижні рекордно подорожчав газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом робочого тижня ціни на газ в Європи спочатку били рекорди, але потім різко знизилися. Тим часом першу нитку "Північного потоку – 2" вже почали заповнювати.

Понеділок. Першу нитку "Північного потоку – 2" почали заповнювати

4 жовтня оператор російського газопроводу "Північний потік – 2" почав заповнення першої нитки.

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"Нитка буде поступово наповнюватися газом, щоб досягти обсягу і тиску, необхідних для подальшого технічного тестування", – заявили в компанії.

Водночас, за даними Датського енергетичного агентства, оператору "Північного потоку – 2" треба виконати ще низку умов, щоб першу нитку можна було ввести в експлуатацію.

Вівторок. Ціна газу в Європі оновило історичний максимум

В Європі 5 жовтня ціна газу оновила історичний максимум і перевищила 1300 доларів за тисячу кубометрів. Листопадові ф'ючерси на газ на головному європейському хабі TTF в Нідерландах досягли 108,3 євро за МВт-год. Це понад 1300 доларів за тисячу кубометрів.

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Середа. Кабмін виділив гроші на пенсії

Кабмін виділив додаткові 18,5 млрд гривень на пенсії для українців, адже вже в грудні зросте розмір мінімальних виплат для пенсіонерів.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що додаткові видатки направлені на:

щомісячні доплати до пенсій військовослужбовців, поліцейських та інших категорій осіб згідно з постановою № 713 – 5,3 млрд грн;

індексацію пенсій відповідно до закону – 5,1 млрд грн;

підвищення пенсій чорнобильцям – 0,7 млрд. грн;

забезпечення мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю 1 групи в розмірі 2200 грн згідно з постановою № 748 – 0,1 млрд грн;

фінансування виплат особам з інвалідністю без поновлення довідки медично-соціальної експертизи (її дія автоматично продовжується на період карантину) – 2,7 млрд грн.

Четвер. В Україні розпочався опалювальний сезон

В Україні 7 жовтня стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати столичні школи, садки та лікарні. Також тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери Харкова.

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Згідно з прогнозом погоди, в найближчі дні в Україні прогнозують заморозки, а вдень температура повітря в середньому буде +8 ... + 10 градусів. При такій погоді в будинках ще більше похолодає, значить, доведеться включити опалення і в житлових будинках.

П'ятниця. Розслідування про Укрексімбанку

"Схеми" розслідували багатомільйонний кредит, який державний банк в квітні 2021 року видав компаніям "Оптова мережа 2011" і "Славіан".

Власниками цих компаній є бізнесмен Сергій Брюховецький, який був депутатом Горлівської міськради від "Партії регіонів". 60 мільйонів кредиту видали на покупку скандального ТРЦ Sky Mall.

Нагадаємо, журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобався одне з питань, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".