Заплатимо більше! Скільки податків вираховуватимуть в українців із зарплати

У 2022 році відраховуватимуть більше, ніж 2021 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
З 1 грудня 2021 року податки на зарплату змінилися разом із підвищенням мінімальної заробітної плати.
"Сьогодні" допоможе вам розібратися, на що йде певна частина від зароблених коштів.
Нагадаємо, що до 1 грудня, коли "мінімалка" українців була 6000 грн, податки сягали 1170 грн, відтепер відрахування (з "мінімалкою" 6500 грн) становлять 1267,5 грн.
Коли мінімальну зарплату підвищать (із жовтня 2022 року), і вона буде 6700 грн, українці сплачуватимуть 1306,5 грн податків.
За що вираховують?
Візьмемо до прикладу уявну виписку із зарплати українця Богдана, який отримує "мінімалку". "На руки" він отримує з вирахуванням:
1. ПДФО (податоку на доходи фізичних осіб). Становить він 18%:
- до 1 грудня 2021 року у Богдана вираховували 1080 грн (6000*0,18=1800);
- з 1 грудня 2021 року у нього забирають 1170 грн (6500*0,18=1170);
- з 1 жовтня 2022 року вираховуватимуть 1206 грн (6700*0,18=1206).
2. Військового збору (ВЗ). Становить він 1,5%:
- до 1 грудня 2021 року вираховували 90 грн (6000*0,015=90);
- з 1 грудня 2021 року забирали 97,5 грн (6500*0,015=97,5);
- з 1 жовтня 2022 року вираховуватимуть 100,5 грн (6700*0,015=100,5).
3. ПДФО та ВЗ
- з 1 грудня до 30 вересня вирахування загалом становитимуть 1 267,5 грн;
- з 1 жовтня 2022 року — 1 306,5 грн
Нагадаємо, що і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців теж привʼязаний до "мінімалки", з 1 грудня 2021 року він зріс на 110 грн і становить 1430 грн (22% від мінімальної зарплати).
Зарплати освітян зростуть
Деякі вчителі у 2022 році отримуватимуть більше.
У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для багатьох вчителів зарплата не зміниться.
На 10% зросте зарплата в:
- педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
- педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
- педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;
- педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.
На 20% зросте зарплата в:
- педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.
На 25% зросте зарплата:
- у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).
На 30% зросте зарплата:
- у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.
Доплати також зростуть і за класне керівництво:
- На 20% більше від окладу отримуватимуть вчителі 1-4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти.
- На 25% більше від окладу отримуватимуть вчителі 5-11 (12) класів у закладах загальної середньої освіти.
- На 20% більше отримуватимуть викладачі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.
До слова, в Україні зросте шалений попит на одну діяльність. Вона стане провідною у 2022 році.
Раніше ми розповідали, що зміниться для українських ФОП у 2022 році та за що роботодавців каратимуть величезними штрафами.