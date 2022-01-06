Заплатимо більше! Скільки податків вираховуватимуть в українців із зарплати

У 2022 році відраховуватимуть більше, ніж 2021 року / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З 1 грудня 2021 року податки на зарплату змінилися разом із підвищенням мінімальної заробітної плати.

"Сьогодні" допоможе вам розібратися, на що йде певна частина від зароблених коштів.

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Нагадаємо, що до 1 грудня, коли "мінімалка" українців була 6000 грн, податки сягали 1170 грн, відтепер відрахування (з "мінімалкою" 6500 грн) становлять 1267,5 грн.

Коли мінімальну зарплату підвищать (із жовтня 2022 року), і вона буде 6700 грн, українці сплачуватимуть 1306,5 грн податків.

За що вираховують?

Візьмемо до прикладу уявну виписку із зарплати українця Богдана, який отримує "мінімалку". "На руки" він отримує з вирахуванням:

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1. ПДФО (податоку на доходи фізичних осіб). Становить він 18%:

до 1 грудня 2021 року у Богдана вираховували 1080 грн (6000*0,18=1800);

з 1 грудня 2021 року у нього забирають 1170 грн (6500*0,18=1170);

з 1 жовтня 2022 року вираховуватимуть 1206 грн (6700*0,18=1206).

2. Військового збору (ВЗ). Становить він 1,5%:

до 1 грудня 2021 року вираховували 90 грн (6000*0,015=90);

з 1 грудня 2021 року забирали 97,5 грн (6500*0,015=97,5);

з 1 жовтня 2022 року вираховуватимуть 100,5 грн (6700*0,015=100,5).

3. ПДФО та ВЗ

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з 1 грудня до 30 вересня вирахування загалом становитимуть 1 267,5 грн;

з 1 жовтня 2022 року — 1 306,5 грн

Нагадаємо, що і розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для фізичних осіб-підприємців теж привʼязаний до "мінімалки", з 1 грудня 2021 року він зріс на 110 грн і становить 1430 грн (22% від мінімальної зарплати).

Зарплати освітян зростуть

Деякі вчителі у 2022 році отримуватимуть більше.

У переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для багатьох вчителів зарплата не зміниться.

На 10% зросте зарплата в:

педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;

педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.

На 20% зросте зарплата в:

педагогічних працівників у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

На 25% зросте зарплата:

у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).

На 30% зросте зарплата:

у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.

Доплати також зростуть і за класне керівництво:

На 20% більше від окладу отримуватимуть вчителі 1-4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти. На 25% більше від окладу отримуватимуть вчителі 5-11 (12) класів у закладах загальної середньої освіти. На 20% більше отримуватимуть викладачі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти.

До слова, в Україні зросте шалений попит на одну діяльність. Вона стане провідною у 2022 році.

Раніше ми розповідали, що зміниться для українських ФОП у 2022 році та за що роботодавців каратимуть величезними штрафами.