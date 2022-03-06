Запчастин залишилося на два тижні: як санкції знищать ринок б/в авто в РФ

Що буде з б/у авто в Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Представники російського автобізнесу побоюються краху на ринку вживаних автомобілів через санкції, які впливають на постачання автозапчастин.

За даними автосалонів ХМАО та ЯНАО, в РФ залишилося запасів запчастин на два тижні, пише місцеве видання "Муксун.фм".

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Якщо через два тижні постачання не відновиться, на ринку уживаних автомобілів почнеться хаос.

Склади також відмовляються продавати запчастини, оскільки не знають, що буде з поставками та не можуть визначитись із ціновою політикою.

"Якщо це триватиме протягом трьох місяців і поставки запасних частин на автомобілі не буде, то це колапс на ринку вживаних автомобілів", – пише видання.

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На думку експертів, це призведе до того, що автомобілісти почнуть використовувати неоригінальні запчастини, що створить пряму загрозу безпеці.

Оригінальні запчастини, напевно, зможуть надходити в країну обхідними шляхами, але така контрабанда буде в рази дорожчою.

Проблеми з імпортними авто

Крім проблем з дефіцитом запчастин росіян чекає нестача імпортних авто найпопулярніших марок, оскільки великі автоконцерни не хочуть співпрацювати із країною-агресором.

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Про свій повний або тимчасовий вихід із російського ринку повідомили:

Volvo;

Ford;

Škoda;

Volkswagen;

Cadillac;

Chevrolet;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick.

Також компанії повідомили про закриття своїх заводів у РФ, а не лише про вихід із ринку.

"Сьогодні" також писали, як увесь світ допомагає Україні у боротьбі з ворогом, і розповідали, які компанії вже відмовилися співпрацювати з Росією.