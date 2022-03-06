Запчастей осталось на две недели: как санкции уничтожат рынок б/у авто в РФ

Что будет с б/у авто в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Представители российского автобизнеса опасаются краха на рынке подержанных автомобилей из-за санкций, которые влияют на поставки автозапчастей.

По данным автосалонов ХМАО и ЯНАО, в РФ осталось запасов запчастей на 2 недели, пишет местное издание "Муксун.фм".

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Если через 2 недели поставки не возобновятся, на рынке подержанных автомобилей начнется хаос.

Склады также отказываются продавать запчасти, поскольку не знают, что будет с поставками и не могут определиться с ценовой политикой.

"Если это продлится на протяжении трёх месяцев и поставки запасных частей на автомобили не будет, то это коллапс на б/у рынке автомобилей", – пишет издание.

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По мнению экспертов, это приведет к тому, что автомобилисты начнут использоваться неоригинальные запчасти, что создаст прямую угрозу безопасности.

Оригинальные запчасти наверное смогут поступать в страну обходными путями, но такая контрабанда будет стоить в разы дороже.

Проблемы с импортными авто

Кроме проблем с дефицитом запчастей россиян ждет нехватка импортных авто самых популярных марок, поскольку крупные автоконцерны не хотят сотрудничать со страной-агрессором.

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О своем полном или временном выходе с российского рынка сообщили:

Volvo;

Ford;

Skoda;

Volkswagen;

Cadilac;

Chevrolet;

Audi;

General Motors;

GMC;

Jaguar;

Buick.

Также компании сообщили о закрытии своих заводов в РФ, а не только о выходе с рынка.

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