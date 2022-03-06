Запчастей осталось на две недели: как санкции уничтожат рынок б/у авто в РФ

Что будет с б/у авто в России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Представители российского автобизнеса опасаются краха на рынке подержанных автомобилей из-за санкций, которые влияют на поставки автозапчастей.
По данным автосалонов ХМАО и ЯНАО, в РФ осталось запасов запчастей на 2 недели, пишет местное издание "Муксун.фм".
Если через 2 недели поставки не возобновятся, на рынке подержанных автомобилей начнется хаос.
Склады также отказываются продавать запчасти, поскольку не знают, что будет с поставками и не могут определиться с ценовой политикой.
"Если это продлится на протяжении трёх месяцев и поставки запасных частей на автомобили не будет, то это коллапс на б/у рынке автомобилей", – пишет издание.
По мнению экспертов, это приведет к тому, что автомобилисты начнут использоваться неоригинальные запчасти, что создаст прямую угрозу безопасности.
Оригинальные запчасти наверное смогут поступать в страну обходными путями, но такая контрабанда будет стоить в разы дороже.
Проблемы с импортными авто
Кроме проблем с дефицитом запчастей россиян ждет нехватка импортных авто самых популярных марок, поскольку крупные автоконцерны не хотят сотрудничать со страной-агрессором.
О своем полном или временном выходе с российского рынка сообщили:
- Volvo;
- Ford;
- Skoda;
- Volkswagen;
- Cadilac;
- Chevrolet;
- Audi;
- General Motors;
- GMC;
- Jaguar;
- Buick.
Также компании сообщили о закрытии своих заводов в РФ, а не только о выходе с рынка.
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