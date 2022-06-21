Заберуть все до копійки: яку нову шахрайську схему помітили в соцмережах

Шахраї вигадали нову схему з фінансовим номером телефона / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У кожної людини, що має банківський рахунок, є фінансовий номер телефону. Це номер, який прив'язаний до рахунку. На нього приходять повідомлення з кодами підтвердження операцій, паролями від банків, інформація про баланс коштів на рахунках тощо. І шахраї вигадали новий спосіб, як його викрасти.

Про небезпеку повідомили у спецпроєкті НБУ Financial Literacy Ukraine.

Реклама

Прикриваються розшуком людей

Зловмисники пишуть людям у соціальних мережах під виглядом громадської спілки, яка розшукує людей. Вони зазначають, що нібито мають інформацію про людину, яку розшукують ті, кому вони пишуть. Розповідають, що проєкт безкоштовний, але якщо людина бажає допомогти, то це схвалюють.

Згодом шахраї кажуть, що їм потрібно звірити деякі дані людини, яку розшукують. Врешті вони просять повідомити таке:

номер телефону людини, яку розшукують;

модель телефона, з якої був останній дзвінок;

інформацію про двох, а краще трьох абонентів, куди людина могла телефонувати, і коли востаннє була на зв'язку.

Пояснюють потребу в такій інформації, нібито її використовують для запиту з історії серверів для відтворення минулих подій, хоча насправді таким способом шахраї намагаються викрасти фінансовий номер телефону.

Реклама

Після викрадення фінансового номера шахраї можуть зняти гроші з банківських рахунків людини, яку розшукують.

"Звертаємо увагу, що питання звільнення військовополонених перебуває в компетенції виключно органів державної влади. З питань розшуку та звільнення полонених, звертайтеся до Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених за такими номерами телефону цілодобово: +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01 та за електронною адресою: united.centre.ssu@gmail.com", – йдеться у повідомленні.

Українцям почали надходити небезпечні повідомлення

Раніше в Держспецзв'язку зафіксували кібератаку: українцям почали надходити повідомленнянібито від Державної податкової служби України з темою "Повідомлення про несплату податку".

Реклама

У самому повідомленні, окрім тексту, є архівний файл під назвою "НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip" та однойменний docx-документ. Якщо їх відкрити, то на пристрій завантажаться небезпечні програми.

"Сьогодні" розповідали, чому не можна викидати чеки і як за їх допомогою шахраї можуть вас обманути, а також за якими схемами з обміном валют діють аферисти.