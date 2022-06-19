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Всі гроші на "посередника": яку нову схему придумали шахраї

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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19 червня, 16:39
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Зловмисники пропонують українцям популярну послугу та встановлюють націнки
Українців закликали не користуватись послугами "посередників" при оформленні документів
Українців закликали не користуватись послугами "посередників" при оформленні документів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення РФ та завдану шкоду, в Україні зріс попит на послугу з оформлення біометричних паспортів.

Як повідомили у пресслужбі МВС, ситуацією активно користуються шахраї, які пропонують послуги так званого посередництва.

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До заявлених послуг входить "спрощена" процедура оформлення документів. Шахраї розміщують повідомлення в інтернеті та виставляють завищену ціну за "посередництво".

За інформацією правоохоронців, такі дії є незаконними, тож громадянам наполегливо не рекомендують користуватися й платити за такі послуги.

Де офіційно оформити документи?

Отримати біометричні документи громадянина України – внутрішній або закордонний паспорт – можна в територіальних органах та підрозділах міграційної служби, які розташовані в регіонах, де немає активних бойових дій.

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Продовжують працювати також Центри надання адміністративних послуг і центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс", де можна замовити аналогічні послуги.

Із огляду на війну в країні, деякі документи можуть видавати довше, ніж це передбачено законом. Відтак, українцям рекомендують не купувати навіть послугу термінового оформлення паспортів.

Перелік установ, де офіційно оформляють паспорти
Перелік установ, де офіційно оформляють паспорти / Фото: МВС України

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Які офіційні розцінки?

Згідно з інформацією на сайті "Паспортного сервісу", вартість оформлення закордонного паспорта становить 1213 грн, термінового – 1565 грн.

Послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта за 20 робочих днів оцінюється в розмірі 1765 грн, за 7 днів – 2243 грн.

Оформлення вперше паспорта громадянина України у формі ID-картки (з 14 років) коштує 480 грн, замість паспорта в формі книжечки – 852 грн, обмін ID-картки – 852 грн.

Серед послуг "Паспортного сервісу" – виїзне оформлення паспортів у різних містах, оформлення посвідок на тимчасове або постійне проживання для іноземців, обмін посвідчення водія.

Експеримент для українців за кордоном

10 червня у Кабміні підтримали експериментальний проєкт, який має допомогти українцям за кордоном оформити документи. Таке рішення ухвалили з огляду на велику кількість громадян, які змушені були шукати прихисток за межами України.

Нововведення передбачають, що українці зможуть оформити як внутрішні, так і закордонні паспорти, в представництвах Державної міграційної служби в інших країнах. Наразі перелік установ та адреси, де надаватимуть такі послуги, формують, а результат опублікують на сайті ДМС.

Проєкт здійснюють у співпраці міграційної служби з міністерствами внутрішніх та закордонних справ. Попередньо, він діятиме 2 роки, а нові документи українцям видаватимуть на 3 роки.

Раніше зміни відбулися в Державній міграційній службі, де почали одночасно оформлювати ID-картки та закордонні паспорти. Таку послугу планували запровадити ще до війни, але з огляду на попит, процес пришвидшили.

"Сьогодні" раніше розповідали, яку нову послугу запустили в "Дії" для українських підприємців, а також писали, що водійські права в Україні отримали статус європейських.

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