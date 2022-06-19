Всі гроші на "посередника": яку нову схему придумали шахраї

Зловмисники пропонують українцям популярну послугу та встановлюють націнки

Українців закликали не користуватись послугами "посередників" при оформленні документів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через повномасштабне вторгнення РФ та завдану шкоду, в Україні зріс попит на послугу з оформлення біометричних паспортів.

Як повідомили у пресслужбі МВС, ситуацією активно користуються шахраї, які пропонують послуги так званого посередництва.

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До заявлених послуг входить "спрощена" процедура оформлення документів. Шахраї розміщують повідомлення в інтернеті та виставляють завищену ціну за "посередництво".

За інформацією правоохоронців, такі дії є незаконними, тож громадянам наполегливо не рекомендують користуватися й платити за такі послуги.

Де офіційно оформити документи?

Отримати біометричні документи громадянина України – внутрішній або закордонний паспорт – можна в територіальних органах та підрозділах міграційної служби, які розташовані в регіонах, де немає активних бойових дій.

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Продовжують працювати також Центри надання адміністративних послуг і центри обслуговування громадян "Паспортний сервіс", де можна замовити аналогічні послуги.

Із огляду на війну в країні, деякі документи можуть видавати довше, ніж це передбачено законом. Відтак, українцям рекомендують не купувати навіть послугу термінового оформлення паспортів.

Перелік установ, де офіційно оформляють паспорти / Фото: МВС України

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Які офіційні розцінки?

Згідно з інформацією на сайті "Паспортного сервісу", вартість оформлення закордонного паспорта становить 1213 грн, термінового – 1565 грн.

Послуга одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта за 20 робочих днів оцінюється в розмірі 1765 грн, за 7 днів – 2243 грн.

Оформлення вперше паспорта громадянина України у формі ID-картки (з 14 років) коштує 480 грн, замість паспорта в формі книжечки – 852 грн, обмін ID-картки – 852 грн.

Серед послуг "Паспортного сервісу" – виїзне оформлення паспортів у різних містах, оформлення посвідок на тимчасове або постійне проживання для іноземців, обмін посвідчення водія.

Експеримент для українців за кордоном

10 червня у Кабміні підтримали експериментальний проєкт, який має допомогти українцям за кордоном оформити документи. Таке рішення ухвалили з огляду на велику кількість громадян, які змушені були шукати прихисток за межами України.

Нововведення передбачають, що українці зможуть оформити як внутрішні, так і закордонні паспорти, в представництвах Державної міграційної служби в інших країнах. Наразі перелік установ та адреси, де надаватимуть такі послуги, формують, а результат опублікують на сайті ДМС.

Проєкт здійснюють у співпраці міграційної служби з міністерствами внутрішніх та закордонних справ. Попередньо, він діятиме 2 роки, а нові документи українцям видаватимуть на 3 роки.

Раніше зміни відбулися в Державній міграційній службі, де почали одночасно оформлювати ID-картки та закордонні паспорти. Таку послугу планували запровадити ще до війни, але з огляду на попит, процес пришвидшили.

"Сьогодні" раніше розповідали, яку нову послугу запустили в "Дії" для українських підприємців, а також писали, що водійські права в Україні отримали статус європейських.