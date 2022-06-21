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Погрожують штрафами: українцям почали приходити небезпечні повідомлення

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 14:02
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В Україні зафіксували нову небезпечну кібератаку, де хакери прикриваються Податковою службою
Як українців обманюють неіснуючими штрафами
Як українців обманюють неіснуючими штрафами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україні зафіксували небезпечну схему хакерів із розсилки повідомлень на електронну пошту та шкідливих файлів.

Детально про атаку розповіли у пресслужбі Держспецзв'язку.

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Прикриваються податковою

Як зазначають у службі, українцям почали приходити повідомлення нібито від Державної податкової служби України з темою "Повідомлення про несплату податку".

У самому повідомленні окрім тексту міститься архівний файл під назвою "НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip", також там є однойменний docx-документ. Якщо їх відкрити, то на пристрій завантажаться небезпечні програми.

"Відкриття файлу в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098", – йдеться у повідомленні.

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Повідомлення виглядають так:

Також у Держспецзв'язку попередили про іншу небезпечну розсилку, але вже під іншим приводом. Вона стосується нібито ядерного тероризму.

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"Ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документа з назвою "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність асоціюють із діяльністю групи APT28", – йдеться у повідомленні.

Що не варто робити одразу після покупки

Раніше "Сьогодні" розповідали, що чеки не варто викидати принаймні перші 14 днів після покупки. Причина в тому, що це є можливістю повернути чи обміняти товар. Якщо ви придбали щось, що потім не підійшло, виявилося зіпсутим тощо, то повернути, обміняти це можна на підставі чека. Він є підтвердженням, що ви дійсно купили товар у цьому закладі.

Крім того, його можуть підібрати аферисти. Читайте, чому не варто викидати чек у першу ж урну в магазині чи біля нього, або залишати його на касі.

Ми розповідали і про те, як окупанти загрожують українським фермерам на окупованих землях, і як відправити чи отримати міжнародний переказ.

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