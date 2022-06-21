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Можна сплатити дорогу ціну – що не варто робити одразу після покупки

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 червня, 11:02
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Розповідаємо, чому не можна викидати чеки, і як за їх допомогою шахраї можуть вас обманути
Чому не можна викидати чеки
Чому не можна викидати чеки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї використовують різні схеми для обману. Вони можуть скористатися і чеками, які покупці викидають у смітники чи залишають на касах. Також викинутий чек може нашкодити і інтересам покупців.

"Сьогодні" розповідає, чому не можна викидати чеки.

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У першу чергу він потрібен клієнту

Основна причина, чому чеки не варто викидати принаймні перші 14 днів після покупки, – це можливість повернути чи обміняти товар. Якщо ви придбали щось, що потім не підійшло, виявилося зіпсутим тощо, то повернути, обміняти це можна на підставі чеку. Він є підтвердженням, що ви дійсно купили товар у цьому закладі.

Якщо ж чеку не буде, то такого обміну чи відшкодування може й не відбутися.

Чеками можуть користуватися шахраї

Одна з найвагоміших причин, чому не варто викидати чек у першу ж урну в магазині чи біля нього, або залишати його на касі, – його можуть підібрати аферисти.

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А далі задіюються декілька схем. По-перше, на деяких чеках може бути ваша персональна інформація – номери карток, телефонів, в якому банку відкрита картка, ім'я. Потім шахраї можуть дзвонити під іменем працівників цього банку і працювати по відомих сценаріях з виманювання грошей.

По-друге, шахраї можуть використати ці чеки для кількох схем:

  • набирають товар, що зазначений у чеку, і виносять його з магазину без оплати, прикриваючись цим чеком;
  • можуть користуватися цим товаром, а можуть і повернути його на підставі того ж чеку та отримати грошову компенсацію;
  • використовують чеки для збирання бонусів або участі в акціях.

Тому якщо ви впевнені, що чек більше не знадобиться, то краще його порвати або викинути вдома.

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Як переказати гроші з мобільного рахунку на картку

Раніше "Сьогодні" розповідали, що для абонентів українських операторів доступна послуга переказу грошей на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.

Перший з них доступний лише для клієнтів Kyivstar та lifecell. На сайті у першого оператора потрібно перейти у розділи Kyivstar Смарт-гроші, а в другого – Paycell.

Для переказу з мобільного рахунку на картку в обох варіантах алгоритм дій однаковий:

  • потрібно ввести номер картки;
  • номер телефону платника;
  • зазначити суму платежу;
  • підтвердити операцію за допомогою коду, який прийде в SMS.

Читайте детально, як переказати гроші на картку двома іншими способами. Ми розповідали і про те, як відправити чи отримати міжнародний переказ.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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