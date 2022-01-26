Ціни на овочі злетіли: скільки коштує борщовий набір

Овочі в Україні все дорожчають / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Підвищення ціни продукты в Україні продовжується – тепер це стосується овочів із так званого "борщового набору".
Наприклад, за словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інни Сало, білокачанна капуста подорожчала в середньому на 54%.
Експерт каже, що ціни зростають через дії уряду, які ще у 2021 році підняли тарифи на :
- електроенергію – оскільки було скасовано пільговий тариф (+36,6%);
- водопостачання (+10,9%);
- водовідведення (+17,3%).
"Підвищення витрат на зазначені напрямки змусило виробників збільшити вартість харчової продукції. Відтак індекс інфляції на споживчому ринку України в 2021 році зріс удвічі – до 10%", – каже експерт..
Втім, ціни зростають під впливом та інших факторів , наприклад, через підвищення:
- цін на енергоносії;
- плати за оренду приміщень та комунальних послуг загалом;
- рівня заробітної плати працівників;
- транспортних витрат, зокрема бензину А-95.
Індекс споживчих цін
Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у грудні порівняно з листопадом становить 100,4%. А з січня до грудня 2021 року – 107,9%.
Якщо порівнювати з минулим роком, то індекс цін у грудні встановився майже на минулорічному рівні – на 0,1% більше.
2021 рік розпочався з показника 100,3% і щомісяця індекс зростав, а у липні він упав зі 100,4% до 99,0%. Ну а з серпня знову пішов на підвищення та досягнув нинішнього рівня.
Раніше ми розповідали, що переважна більшість українців вважають, що у 2022 році ціни на продукти серйозно зростуть. У цьому впевнені майже 92% мешканців нашої країни.
Також ми писали, що в Україні продовжується новорічне зростання цін на овочі. У перший місяць 2022 року неприємно здивували ціни пекінську та цвітну капусту. Дорожує на ринку та морква.