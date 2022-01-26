Цены на овощи взлетели: сколько стоит борщевой набор

Овощи в Украине все дорожают / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Повышение цен на продукты в Украине продолжается – теперь оно коснулось овощей из так называемого "борщевого набора".
К примеру, по словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, белокачанная капуста подорожала в среднем на 54%.
Эксперт говорит, что цены растут из-за действий правительства, которые еще в 2021 году подняли тарифы на:
- электроэнергию – так как был отменен льготный тариф (+36,6%);
- водоснабжения (+10,9%);
- водоотвода (+17,3%).
"Повышение затрат на указанные направления заставило производителей увеличить стоимость пищевой продукции. Следовательно, индекс инфляции на потребительском рынке Украины в 2021 году вырос вдвое – до 10%", – говорит эксперт.
Впрочем, цены растут под влиянием и других факторов, например из-за повышения на:
- цен на энергоносители;
- платы за аренду помещений и коммунальных услуг в целом;
- уровня заработной платы работников;
- транспортных расходов, в частности, бензина А-95.
Индекс потребительских цен
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в декабре в сравнении с ноябрем составляет 100,4%. А с января по декабрь 2021 года – 107,9%.
Если сравнивать с прошлым годом, то индекс цен в декабре установился почти на прошлогоднем уровне – на 0,1% больше.
2021 год начался с показателя 100,3% и ежемесячно индекс рос, а в июле он упал со 100,4% до 99,0%. Ну а с августа снова пошел на повышение и достиг нынешнего уровня.
Ранее мы рассказывали, что подавляющее большинство украинцев считают, что в 2022 году цены на продукты серьезно вырастут. В этом уверены почти 92% жителей нашей страны.
Также мы писали, что в Украине продолжается новогодний рост цен на овощи. В первый месяц 2022 года неприятно удивили цены пекинскую и цветную капуста. Дорожает на рынке и морковь.