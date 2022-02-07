"Ямал-Європа" більше не потрібен? Скільки транзитних потужностей забронював "Газпром"

Скільки українських потужностей забронював "Газпром" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" відмовилася бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну на другий та третій квартали 2022 року. А газопровід Ямал-Європа знову залишився незатребуваним.

Про це свідчать дані аукціону, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Також зазначається, що "Газпром" не користувався вже довгий час таким інструментом, як квартальний контракт на бронювання.

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