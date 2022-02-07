"Ямал-Европа" больше не нужен? Сколько транзитных мощностей забронировал "Газпром"

Сколько украинских мощностей забронировал "Газпром" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" отказалась бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину во второй и третий кварталы 2022 года. А газопровод Ямал-Европа снова остался невостребованным.

Об этом свидетельствуют данные аукциона, сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

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Также отмечается, что "Газпром" не пользовался уже долгое время таким инструментом, как квартальный контракт на бронирование.

Отмечается, что Украина предлагала на аукционе мощности по двум маршрутам:

9,8 млн. куб. м в сутки на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа";

в сутки на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа"; 5,2 млн. куб. м в сутки на ГИС "Сохрановка".

К сожалению, все они остались не востребованы, как и польские мощности газопровода "Ямал-Европа".

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