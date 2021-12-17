Wizz Air запускає нові рейси до Європи: куди і коли можуть відлетіти українці

Wizz Air відкриває 4 рейси / Фото: Колаж: Сьогодні

Авіакомпанія Wizz Air відкрила нові маршрути з аеропорту "Київ" до Європи. Перший такий рейс уже здійснили 16 грудня. Пасажири прилетіли до України зі Стокгольму.

Як повідомляє пресслужба аеропорту "Київ", рейси виконуватимуть до аеропорту "Стокгольм-Скавста".

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Літак літатиме до Швеції по четвергах та неділях. А квитки можна купити за ціною 851-4569 грн.

17 грудня відкрили маршрут із Київ до Парижа, літатимуть до французького аеропорту "Бове". Рейси будуть виконуватися по понеділках та п'ятницях, купити посадкові документи можна за ціною від 1404 до 3779 грн, залежно від дати.

Вже завтра, 18 грудня, відкриється рейс до Нідерландів. По маршруту Київ–Ейндговен літак літатиме щовівторка та суботи. А з 17 січня графік змінять, рейс виконуватимуть по понеділках та п'ятницях. Коштують квитки від 851 до 4569 грн.

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На День святого Миколая, 19 грудня, Wizz Air відкриває маршрут Київ-Дебрецен. Виконувати ці рейси будуть у середу та неділю. Ціни – від 420 до 1404 грн.

Wizz Air скасувала деякі рейси

Угорський лоукостер Wizz Air, в зимовому розкладі польотів на 2021-2022 рік, скасував 20 рейсів з України у міста Європи.

Зі Львова скасовано рейси в Мілан, Неаполь, Рим, Вільнюс, Меммінген, Братиславу та Будапешт. З Києва – до Салоніки, Венеції, Неаполя, Нюрнберга та Катовиці. Із Запоріжжя – Вроцлав, Катовіце та Будапешт, а з Харкова – Рим, Відень, Дортмунд, з Одеси – Абу-Дабі та Будапешт.

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Примітно, що після цих скасувань авіакомпанія до березня не виконуватиме жодного рейсу з Одеси та Запоріжжя, за винятком рейсу Одеса – Абу-Дабі, який планують відновити 10 лютого.

Раніше ми повідомляли, що авіакомпанія Wizz Air збільшить частоту польотів з України та запустить лише 26 маршрутів з Києва, Львова, Одеси та Харкова. Деякі рейси почнуть літати із середини грудня, а деякі – влітку 2022 року.

Нагадаємо, що угорський лоукостер Wizz Air Hungary розпочав виконувати польоти у Сімферопольському районі польотної інформації над Чорним морем під відповідальністю України