Wizz Air запускает новые рейсы в Европу: куда и когда могут улететь украинцы

Wizz Air открывает 4 рейса / Фото: Коллаж: Сегодня

Авиакомпания Wizz Air открыла новые маршруты из аэропорта "Киев" в Европу. Первый такой рейс уже выполнили 16 декабря. Пассажиры прилетели в Украину из Стокгольма.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Киев", рейсы будут выполнять в аэропорт "Стокгольм-Скавста".

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Самолет будет летать в Швецию по четвергам и воскресеньям. А билеты можно купить по цене за 851-4569 грн.

17 декабря открыли маршрут из Киев в Париж, будут летать в французкий аэропорт "Бове". Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам, купить посадочные документы можно по цене от 1404 до 3779 грн, в зависимости от даты.

Уже завтра, 18 декабря, откроется рейс в Нидерланды. По маршруту Киев–Эйндговен самолет будет летать каждый вторник и субботу. А с 17 января график изменят, рейс будут выполнять по понедельникам и пятницам. Стоят билеты от 851 до 4569 грн.

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На День святого Николая, 19 декабря, Wizz Air открывает маршрут Киев–Дебрецен. Выполнять эти рейсы будут по средам и воскресеньям. Цены – от 420 до 1404 грн.

Wizz Air отменила некоторые рейсы

Венгерский лоукостер Wizz Air, в зимнем расписании полетов на 2021-2022 год, отменил 20 рейсов из Украины в города Европы.

Из Львова отменены рейсы в Милан, Неаполь, Рим, Вильнюс, Мемминген, Братиславу и Будапешт. Из Киева – в Салоники, Венецию, Неаполь, Нюрнберг и Катовице. Из Запорожья – Вроцлав, Катовице и Будапешт, а из Харькова – Рим, Вена, Дортмунд, из Одессы – Абу-Даби и Будапешт.

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Примечательно, после этих отмен авиакомпания до марта не будет выполнять ни одного рейса из Одессы и Запорожья, за исключением рейса Одесса – Абу-Даби, который планируют возобновить 10 февраля.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания Wizz Air увеличит частоту полетов из Украины и запустит всего 26 маршрутов из Киева, Львова, Одессы и Харькова. Некоторые рейсы начнут летать с середины декабря, а некоторые – летом 2022 года.

Напомним, что венгерский лоукостер Wizz Air Hungary начал выполнять полеты в Симферопольском районе полетной информации над Черным морем под ответственностью Украины.