Виживуть не всі: 70 країнам світу через війну в Україні загрожує дефолт

Війна знищує економіки найбідніших країн світу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як ми бачимо на прикладі того ж зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує дефолт.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на заяву адміністратора Програми розвитку ООН Ахіма Штайнера.

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За його словами у багатьох економік, що розвиваються, просто не залишилося грошей, вони на межі дефолту через високу інфляцію та відсоткові ставки. І таких налічується близько 70 країн.

Їх чекає сценарій Шрі-Ланки, коли та стала першою азіатською країною, яка оголосила дефолт за своїми боргами в цьому столітті на тлі протестів, що переросли в насильство і призвели до краху уряду.

"Постачання пшениці та інших продуктів харчування блокуються в чорноморських портах України, що створює дефіцит і призводить до зростання цін у таких країнах, як Єгипет, найбільший у світі імпортер пшениці. Ланцюжки постачання енергоносіїв також стикаються з порушеннями, оскільки російську нафту все більше уникають світові нафтові ринки", – йдеться у публікації The Wall Street Journal.