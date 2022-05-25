Выживут не все: 70 странам мира из-за войны в Украине грозит дефолт

Высокая инфляция привела к тому, что экономики многих стран просто остались без денег
Война уничтожает экономики беднейших стран мира / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Война России против Украины ускорила инфляцию во всем мире, возник дефицит продовольствия, как мы видим на примере того же зерна. Более всего эта ситуация вредит беднейшим странам, которым в ближайшее время грозит дефолт.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявление администратора Программы развития ООН Ахима Штайнера.
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По его словам, у многих развивающихся экономик просто не осталось денег, они на грани дефолта из-за высокой инфляции и процентных ставок. И таковых насчитывается около 70 стран.
Их ждет сценарий Шри-Ланки, когда та стала первой азиатской страной, объявившей дефолт по своим долгам в этом столетии на фоне переросших в насилие протестов и приведших к краху правительства.