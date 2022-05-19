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Судний день для Росії: чому доля агресора вирішиться 25 травня

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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19 травня, 15:22
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Залишилося кілька днів до економічного краху агресора
Дефолт Росії повільно підступає
Дефолт Росії повільно підступає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Термін дії спеціальної ліцензії, виданої Росії для здійснення платежів власникам американських облігацій, спливає 25 травня, і продовжена вона не буде. Саме цього дня РФ має провести платіж за облігаціями. Якщо вона цього не зробить, то її неминуче чекає дефолт.

Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, передає Reuters.

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Так, якщо в разі відкликання ліцензії Росія спробує заплатити в рублях, а не в доларах, це може призвести до технічного дефолту.

Деякі європейські чиновники виступають за арешт активів ЦР РФ, заморожених санкціями. Зараз активи знаходяться за кордоном, але залишаються у власності Росії, адже США не мають юридичних повноважень на арешт активів російського Центробанку на суму близько 300 млрд дол.

За словами Єллен, така ситуація може створити прецедент, що підриває довіру інших країн до зберігання активів своїх центральних банків у Сполучених Штатах.

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"Я думаю, цілком природно, що, враховуючи величезні руйнування в Україні та величезні витрати на відновлення, з якими їм доведеться зіткнутися, ми звернемося до Росії, щоб вона допомогла оплатити хоча б частину ціни", — заявила Єллен.

У Росії виникли проблеми з консервами

Раніше ми розповідали, що санкції за війну проти України призвели до того, що в РФ не вистачає елементів і сировини для виробництва різних товарів. Зокрема, російським компаніям не вистачає жерсті для виробництва консервних банок.

Ціни на найдешевші консерви уже підскочили на 28%. Тепер у супермаркетах РФ банка шпротів у середньому коштує 120 рублів (приблизно 55 грн), а кільки 70 рублів (32 грн).

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Сама тара подорожчала на 60-70%. Зазвичай заводи в РФ купували банки та жерсть для них у Європі, Японії і Китаї. Але тепер через санкції поставки є тільки з Китаю.

Також проблеми виникли через порушення логістичних шляхів. Росіяни намагаються знайти нових постачальників, однак зробити це їм дуже складно. Причина ще й у коливаннях рубля відносно долара навесні цього року.

Ми також розповідали, що Росія збирається відновити виробництво "Москвичів", а також писали, як рятується Росія і звідки в неї резерви.

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