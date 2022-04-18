Вигідно як ніколи? Чому кияни здають житло під оренду за пів ціни і скільки це триватиме

Ціни на оренду житла у Києві протримаються певний час / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ринок оренди житла у Києві ожив із початку квітня. Люди повертаються із західних областей до міста, також приїжджають ті, хто покинув інші населені пункти через бойові дії.

Як це впливає на ціни? Про це "Сьогодні" розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрій Піта.

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Квартири здають значно дешевше, ніж до початку бойових дій

За словами експерта, ціни зараз дуже далекі від тих, які були до ескалації.

"У середньому для чинних та нових орендарів ми спостерігаємо, що знижка становить від 30% до 50% того, що було на початку лютого", – розповів Піта.

Він додав, що ринок оживатиме і надалі, якщо бойові дії не наближатимуться до Києва. Водночас попри пожвавлення ціни залишатимуться такими ж низькими ще певний час.

"Думаю, що найближчими місяцями (травень-червень) ціни залишатимуться досить низькими. Невелике підвищення орендних ставок можливе починаючи з липня. Думаю, зростання може становити 10-20% від сьогоднішнього рівня", – каже Юрій Піта.

Крім того, багато чого залежатиме від переселенців. У Києві досить велика пропозиція житла, яке здається в оренду. Тому за низького попиту, орендні ставки навряд чи почнуть швидко зростати.

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"Додаткова пропозиція на ринку оренди буде з боку тих власників, які перед війною хотіли продати свої квартири, але тимчасово відклали свої плани. Ціни на нерухомість зараз впадуть і більшість не захоче продавати житло, а пропонувати квартири в оренду. Це ще більше може збільшити пропозицію", – сказав експерт.

Ще один фактор, на думку експерта, який не дасть швидко зростати цінам на житло в Києві – це доходи населення, що знизилися. Поки не буде перезапущено економіку та не почнуть зростати зарплати, різкого підвищення оренди не очікується.

Квартири від держави

Після війни деякі українці отримають безкоштовне житло від держави, це передбачено програмою відновлення України, яка пройде у кілька етапів.

Насамперед передбачено забезпечення житлом тих, хто втратив його через війну, а після – військовослужбовців та всіх, хто працював на благо держави під час війни, наприклад медиків, які не мають свого житла.

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Програму відновлення планують поєднати з програмою енергоефективності.

"Сьогодні" також писали, як зміняться ціни на оренду в столиці й розповідали, скільки доведеться викласти за наймане житло в США.