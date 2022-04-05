Вигідніше не міняти? Чого очікувати українцям від курсу гривні після війни

Експерт розповів, що буде з валютним ринком після війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
Попри війну, Національному банку України вдалося втримати курс гривні до долара на прийнятному рівні. Усе завдяки вчасним та оперативним заходам.
Віталій Ваврищук з фінансової групи Investment Capital Ukraine (ICU) в інтерв’ю "НВ" спрогнозував, чого українці можуть очікувати від курсу валют після війни.
Експерт переконаний, що все залежатиме від темпів, з якими НБУ відкриватиме валютний ринок, та можливостей здійснювати валютні інтервенції. Очікувано тривалий час залишатимуться суворі обмеження.
"Імпортери зможуть придбавати валюту лише для завезення товарів критичного імпорту", – зауважив Ваврищук.
Будуть і обмеження на рух капіталу:
- виплати дивідендів та процентів;
- повернення прямих та портфельних інвестицій;
- грошові перекази.
Іноземна валюта залишатиметься на ринку в дефіциті, і НБУ проводитиме інтервенції з її продажу. Обсяги залежатимуть від обсягів допомоги міжнародних партнерів України.
Чому долар подешевшав
В обмінниках на заході країни продають долари по 32 гривні замість 34–35. Це пояснюють кількома причинами:
- різким падінням доходів населення;
- зниженням попиту на валюту серед українців за кордоном;
- вигідніше тримати гроші в гривнях у банку.
З огляду на це, українці не намагаються за будь-яку ціну обміняти гривню на валюту, якраз навпаки – через падіння доходів валюту міняють на гривні. Усі, хто хотів, уже скористалися лазівками для обміну гривень на долари чи євро, але тепер більш логічним є гривневий рахунок в банку.
Проблеми з експортом
Прогнозовано великий тиск на валютний ринок відбудеться через руйнування підприємств, які працювали на експорт, та зменшення посівів олійних і зернових культур.
Є і проблеми з транспортуванням за кордон, що знизять приплив валюти на рік або півтора. Водночас імпорт енергоносіїв буде досить високим.
У березні в Україні був профіцит торгівлі товарами, бо експорт перевищував імпорт. Однак не факт, що він забезпечив чистий приплив валюти в країну і що виручка потрапила в країну.
Що відбувається з курсом валют
Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів, що ситуація на валютному ринку України наразі стабільна. Для українців за кордоном усе якраз навпаки.
До прикладу, у Польщі курс злотого може коливатися від 6 до 12 гривень. Не завжди можна купити валюту за таким курсом через відсутність ліквідності.
Експерт прогнозує, що в Україні на валютному ринку найближчим часом не буде турбулентності, оскільки попит на долари та євро знизився. А ось економіка Росії іде за кораблем – влада штучно підтримує курс рубля.
Редакція "Сьогодні" також писала про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз у Польщі та порівнювала їх із вартістю пального на українських АЗС.