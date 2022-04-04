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Євро та злотий влаштували гойдалки – курс валют в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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4 квітня, 09:35
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Розповідаємо, який курс іноземних валют розрахував Національний банк на 4 квітня

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на 4 квітня.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

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Нагадаємо, що курс долара залишається на одній позначці з 24 лютого (дня нападу РФ на Україну), оскільки заморожений Нацбанком.

4 квітня курс євро склав 32,33 грн, що на цілих 15 копійок менше, ніж напередодні (32,48 грн.).

Курс злотого також знизився, але лише на дві копійки, і склав 6,96 грн.

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Що відбувається з курсом валют

Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, ситуація на валютному ринку України стабільна, а ось для тих співгромадян, які виїхали за кордон – навпаки.

За словами експерта, на міжнародній арені курс валют все ще нестабільний, а у Польщі курс злотого може коливатися від 6 до 12 гривень. Також у цій країні є проблема з відсутністю ліквідності. Тобто курс є, а купити валюту за таким курсом не можна.

Надалі на валютному ринку України також очікується стабільність, оскільки на долари та євро різко зменшився попит.

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"Сьогодні" також писали, як РФ штучно підтримує курс рубля, і розповідали, в якому українському банку найвигідніше купувати долари.

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