Євро та злотий влаштували гойдалки – курс валют в Україні

Розповідаємо, який курс іноземних валют розрахував Національний банк на 4 квітня

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на 4 квітня.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Реклама

Нагадаємо, що курс долара залишається на одній позначці з 24 лютого (дня нападу РФ на Україну), оскільки заморожений Нацбанком.

4 квітня курс євро склав 32,33 грн, що на цілих 15 копійок менше, ніж напередодні (32,48 грн.).

Курс злотого також знизився, але лише на дві копійки, і склав 6,96 грн.

Реклама

Що відбувається з курсом валют

Як розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак, ситуація на валютному ринку України стабільна, а ось для тих співгромадян, які виїхали за кордон – навпаки.

За словами експерта, на міжнародній арені курс валют все ще нестабільний, а у Польщі курс злотого може коливатися від 6 до 12 гривень. Також у цій країні є проблема з відсутністю ліквідності. Тобто курс є, а купити валюту за таким курсом не можна.

Надалі на валютному ринку України також очікується стабільність, оскільки на долари та євро різко зменшився попит.

Реклама

"Сьогодні" також писали, як РФ штучно підтримує курс рубля, і розповідали, в якому українському банку найвигідніше купувати долари.