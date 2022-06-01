Війна вдарила по гривні – що давить на валюту найсильніше

Під час війни гривня опинилася під тиском / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Тиск на українську гривню знизиться, коли громадяни, що виїхали за кордон через війну, повернуться всередину країни.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов в ефірі національного телемарафону.

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Він наголосив, що під час війни завжди спостерігається тиск на валюту.

"Зараз багато грошей йде з України на підтримку людей, які поїхали. Тобто люди отримують зарплату або мають заощадження, але, на жаль, через війну змушені витрачати їх в Європі, або в США, або в Лондоні", – сказав представник ОП.

За його словами, до війни фінансовий потік йшов у іншому напрямку, українці заробляли за кордоном і надсилали кошти додому, а зараз навпаки, витрачають їх у Європі.

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Окрім повернення додому наших громадян, тиск на національну валюту може зменшити розблокування портів і відповідно відновлення експорту товарів, від якого ми отримаємо валютну виручку.

Що відбувається на чорному ринку валют?

У середу, 1 червня, курс американського долару на чорному ринку України суттєво ослаб і майже зрівнявся із курсом у легальних обмінниках.

Станом на ранок середній курс продажу американської валюти становить 35,56 грн/дол., а середній курс купівлі – 35,3 грн/дол.

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Водночас у легальних обмінних пунктах середній продаж становить 35,50 грн/дол.

Раніше аналітик фінансових ринків Іван Угляниця розповів, що в Україні зараз утворилося три різних курси долара і жоден з них, навіть курс чорного ринку, не відповідає дійсності.

"Бо навіть "чорний" ринок – кешовий, думаю, що він теж далекий від ринкового, оскільки на нього теж діють ті ж обмеження, що і на великий ринок. І там теж обсяги впали в рази", – розповів Угляниця.

Який реальний курс?

Більш-менш ринковий курс долара можна розрахувати проаналізувавши ступінь падіння економіки під час війни.

На думку Угляниці, цей показник коливається близько 55-60 грн/дол.

"Сьогодні" раніше писали, коли Нацбанк буде готовий відмовитись від фіксованого курсу долара і де українцям краще купувати американську валюту, щоб заощадити.