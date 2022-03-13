Війна триває: що буде з курсом долара наступного тижня

Що буде з доларом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки через війну проти України Росія зазнає все більше економічних санкцій та фінансових ударів з боку Заходу, Україна намагається втримати падіння і стабілізувати ситуацію.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповіли "Сьогодні", чого чекати від курсу долара наступного тижня.

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Що буде з курсом, якщо бойові дії триватимуть

Ми припустили, що бойові дії в Україні з 13 по 20 березня, на жаль, триватимуть. Це необхідно для того, аби експерти дали коректну оцінку ситуації.

Відтак Максим Орищак каже, що складати прогноз курсу долара і євро в умовах війни взагалі немає сенсу. Причина у тому, що спекулянти діятимуть за власною волею, яку важко передбачити, і будуть користуватися ситуацією на повну.

З цією думкою погодився й інший експерт. Олександр Охріменко наголосив:

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"Поки війна – курсу немає".

Що буде далі

Орищак також пояснив, чого очікувати після війни.

"Після війни, незалежно від того, коли вона закінчиться, українські банки одразу не змінять курс. На міжбанку ще довго торгів не буде. Девальвації не уникнути, а це лише підштовхне інфляційний тиск. Виходить, що, крім зростання цін на товари та транспортні витрати у світі, накладатиметься ще й стрибок курсу долара США в країні", – пояснив він.

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Що буде з цінами на продукти

"Сьогодні" розібралися, чому війна в Україні може поставити під удар продовольчу безпеку в усьому світі.

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на понад 20% внаслідок війни в Україні.

На сьогодні і у 1974 році були зафіксовані найвищі ціни на продовольство з моменту завершення Другої світової війни. Ціни зростатимуть і надалі, оскільки саме Україна була одним з найважливіших експортерів зернових культур та олійних.

Також ми писали про те, чи розпочнеться посівна кампанія під час війни, та чому в супермаркетах "голі" полиці, і що зараз у дефіциті найбільше.