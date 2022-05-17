Війна перевернула ціни на нерухомість: скільки тепер українці повинні платити за житло

Як змінилися ціни на квартири / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку війни в Україні подорожчали квартири у новобудовах. Зросли ціни і на інші види квартир, хоча деяких воєнне подорожчання не торкнулося.

Аналітики OLX порівняли, за скільки квартири у Льові, Києві та Дніпрі продавали до початку воєнного стану, і скільки вони коштують зараз.

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Ціни на житло у Львові

У цьому місті середня вартість квартир зросла. Усі типи житлової нерухомості подорожчали ще до початку воєнного стану. Зростання продовжилось і після вторгнення РФ. І не зважаючи на те, що через закриття реєстрів продавати і купувати квартири було заборонено, з лютого середня ціна піднялась на 3-5%.

Найбільше ціни зростають на дво- і трикімнатні квартири. У вторинному фонді трикімнатна квартира у вересні-листопаді 2021 року коштувала в середньому 53 962 доларів (1 594 690 грн), у лютому 2022 року – 58 438 дол. (1 726 965 грн), а з моменту, коли нерухомість дозволили продавати, а саме з 19 квітня, сума зросла до 67 303 дол. (1 988 944 грн).

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У житловому фонді від 2011 року ціни на трикімнатні квартири з лютого до моменту відновлення дозволу на продажі зросли на 23 550 дол. (695 951 грн), а в новобудовах на 5 822 дол. (172 052 грн).

Ситуація в Києві

"У Києві дещо здешевшали квадратні в житловому фонді від 2011 року. За аналітикою OLX Нерухомість, однокімнатні та двокімнатні квартири тут зараз коштують менше на 8,5% і 5,5% відповідно. Також дещо знизилися в ціні однокімнатки: на вторинному фонді квартири здешевшали на 6% порівняно з лютим, а в новобудовах – на 5,4%", – зазначають аналітики.

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Переважно постійне зростання торкнулося лише трикімнатних квартир. Ціни восени 2021 року, у лютому 2022 року та з середини квітня змінились так:

вторинний фонд: 79 946 дол. (2 362 572 грн), 89 750 дол. (2 652 300 грн), 91 000 дол. (2 689 241 грн) відповідно;

житловий фонд від 2011 року: 214 602 дол. (6 341 939 грн), 212 308 дол. (6 274 147 грн), 220 000 (6 501 462 грн);

новобудови: 103 863 дол. (3 069 369 грн), 118 283 дол. (3 495 511 грн), 141 250 дол. (4 174 234 грн).

Динаміка цін у Дніпрі

У цьому місті ціни впали на квартири у житловому фонді від 2011 року. Вони зараз нижчі, ніж у пік продажів нерухомості. У лютому спостерігалося певне зростання, однак потім відбулося здешевшання.

Однокімнатні квартири в середньому здешевшали на 6,5%, двокімнатні – на 10%, а трикімнатні – на 12,5%. Знизилися ціни і в новобудовах Дніпра. Порівняно з лютим, однокімнатні квартири здешевшали на 3,5%, двокімнатні – на 19%, а от трикімнатні здорожчали на 3,5%.

Загалом, ситуація з цінами описана на цих скріншотах.

Що треба знати про купівлю-продаж житла під час війни

"Сьогодні" пояснювали, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список нотаріусів постійно доповнюється. Крім того, є і інші обмеження на купівлю-продаж житла.

"Сьогодні" також поспілкувалися з експертами і дізналися, що найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході Україні, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – розповів нам Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

На ринку житла столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 000 доларів можуть подешевшати більше.

Ми також розповідали, за скільки можна купити житло в Ужгороді, та за скільки в Ірпені власники житла в новобудовах готові продати свої квартири.