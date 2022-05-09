Квартира в новобудові Ірпеня: за скільки продають житло без ремонту

Розповідаємо, за скільки в Ірпені власники житла в новобудовах готові продати свої квартири

Які ціни на квартири в новобудовах Ірпеня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міста в Київській області починають потроху відновлюватися після російської окупації та бойових дій. Люди починають виставляти оголошення про продаж квартир неподалік української столиці.

"Сьогодні" скористалися одним із сайтів для продажу нерухомості й порівняли ціни, за якими власники виставляють своє житло на продаж в Ірпені.

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Скільки коштує квартира в новобудові без ремонту

Отже, одне з найсвіжіших оголошень пропонує однокімнатну квартиру на 37 кв. м. У квартирі індивідуальне газове опалення, а ціна такого житла – 999 180 грн.

Є варіант двокімнатного житла на 39 кв. м за 1 248 445 грн. Вода, електрика та газ підведені, але ремонту немає.

А от двокімнатну квартиру в новобудові з більшою площею, 59 кв. м, можна купити за 1 513 359 грн.

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Є і значно дорожчі варіанти – наприклад, за 2 131 491 грн. Це продають двокімнатну квартиру на 52 кв. м. У ній немає ремонту, але у вартості вже враховано встановлений газовий котел та електростабілізатор на всю квартиру.

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Ще дорожче – за 2 435 990 грн – продають двокімнатну квартиру на 80 кв. м.

Загалом найдорожчі квартири в Ірпені в новобудовах без ремонту коштують близько 2 500 000 грн. А от найдешевші продають приблизно за 775 000 грн.

Як відбудовуватимуть будинки в Ірпені

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів "Сьогодні", що будинок, який зовні видається цілим і в який жоден снаряд не влучив, технічні фахівці рекомендують зносити. А все тому, що вибухи були поряд і в багатоповерхівки зруйнований фундамент, що унеможливлює подальше проживання в ній.

Відповідь на питання, що робити з тим чи іншим будинком, дає процедура технічного обстеження. Для її проведення є комунальні, приватні чи державні фахівці, які можуть дати експертну оцінку, в якому стані конструкції будівлі.

"Зараз процедура для всіх одна – подаєте заявку в "Дії", щоб зафіксувати факт пошкодження майна, і чекаєте, що до вас прийдуть фахівці, проведуть технічне обстеження та складуть акт, де буде вказано стан будинку", – пояснив нам Попенко.

Експерт додав, що приватні будинки, якщо є технічні можливості, відновлюватимуть або ж, якщо їх визнають зруйнованими, відбудовуватимуть заново. А ось щодо багатоквартирних будинків, зруйнованих кварталів і навіть цілих міст – більше запитань, ніж відповідей. Випадки бувають різні: наприклад, один будинок вцілів, а навколо нього всі зруйновані, або житло стоїть, а котельні, ТЕС й інші об'єкти критичної інфраструктури зруйновані.

Тому експерт радить:

прив'язуватися не до зруйнованих будинків, а до вцілілої комунальної інфраструктури;

оцінювати, наскільки той чи інший населений пункт лежить близько до кордону з Росією;

звертати увагу на комунальну інфраструктуру.

Що треба знати про купівлю-продаж житла під час війни

"Сьогодні" пояснювали, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список сформовано на підставі заяв нотаріусів, однак він ще не остаточний і буде доповнюватися.

Які ще обмеження були введені на час воєнного стану, читайте в нашому матеріалі.

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