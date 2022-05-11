Ціни зросли до 10%: де квартири у новобудовах подорожчали найбільше

Вже майже у половині нових житлових комплексів по Україні відновилися продажі квартир

Які зміни відбулись на ринку нерухомості / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В українців відновилася можливість купити квартиру у новобудові. З початку воєнного стану близько 40% усіх житлових комплексів країни вже відкрили продажі.

Про це повідомили у сервісі для пошуку нерухомості ЛУН.

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Де продажі відновились найбільше

Лідерами є три регіони – Закарпатська, Івано-Франківська та Черкаська області. Там уже продають квартири у 92% новобудов.

У Львівській області цей показник становить 90%, у Чернівцях – 76%, Одесі – 56%, Києві та області – 14%.

Натомість у Запоріжжі лише у 8% новобудов продають житло.

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Як змінилися ціни

Якщо дані про ціни на таку нерухомість порівняти із даними станом на 23 лютого цього року, то квартири подорожчали так:

у Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській та Львівській областях ціни збільшились на 7−10%;

Чернівцях – на 7%;

а от у Києві, Київській області та Одесі ціни майже не змінились.

Що треба знати про купівлю-продаж житла під час війни

"Сьогодні" пояснювали, що тепер українці, які хочуть купити чи продати нерухомість, можуть звертатися до визначених нотаріусів, перелік яких можна переглянути на сайті Міністерства юстиції. Це громадяни, які зареєстровані на території України і не заплямували репутацію недобросовісними діями.

Список сформовано на підставі заяв нотаріусів, однак він ще не остаточний і буде доповнюватися.

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Які ще обмеження були введені на час воєнного стану, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також поспілкувалися з експертами, і дізналися, що найбільший попит матиме нерухомість у західних та центральних областях.

"У містах, які лежать далеко від лінії фронту в центрі та на заході Україні, ціни на житло можуть зрости навіть на 10% від довоєнного рівня. Річ у тому, що пропозиція там традиційно обмежена, а попит останнім часом зріс. Водночас у таких містах, як Київ, Одеса та Дніпро, ціни можуть знизитись на 30-40% від довоєнного рівня", – розповів нам Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України.

На ринку житла столиці, на думку експерта, найменше просядуть ціни в бюджетному сегменті, а ось квартири з цінником від 50 000 доларів можуть подешевшати більше.

Ми також розповідали, де ведуть активне будівництво житла й скільки просять за квартири у новобудовах Львова.

Читайте і про те, що Кабмін змінив правила компенсації за зруйноване житло для українців. Тепер отримати гроші можна буде ще за один вид нерухомості.